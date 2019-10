Ep.



El Ayuntamiento de Mérida aprobará esta semana una bajada de impuestos municipales que afectará al de Construcciones y Obras y al de Rodaje, así como la eliminación de algunas tasas municipales, como la de ayuda a domicilio, y la subida de otras como el transporte urbano, la recogida de basura y el agua.



Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha explicado que el equipo de gobierno ha decidido bajar dos de los cinco impuestos que tiene el Ayuntamiento de Mérida, como son el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Rodaje, mientras que los tres restantes (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Plusvalía) "no se van a tocar, se mantienen como están".



En ese sentido, el alcalde emeritense ha explicado que la bajada de estos dos impuestos municipales obedece "sencillamente al cumplimiento del programa electoral", que ha decidido hacerse en los primeros meses de la nueva legislatura, y busca además "favorecer la economía, la generación de empleo y la confianza en las empresas".



Según ha avanzado Rodríguez Osuna, el detalle de este paquete de rebaja de impuestos y actualización de tasas elaborado por el equipo de gobierno se dará a conocer en la Comisión de Hacienda prevista para este martes, 22 de octubre, tras la que se elevará al pleno municipal del jueves día 24, para su aprobación definitiva.



Una vez aprobada, las bonificaciones de impuestos y actualizaciones de tasas entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2020, ha avanzado el regidor emeritense, quien ha explicado que hasta el momento no es posible cuantificar el montante total que supondrán estas medidas porque "va en función del número de obras que se realicen o de vehículos".



ELIMINACIÓN DE TASA DE AYUDA A DOMICILIO



En ese sentido, Rodríguez Osuna ha anunciado la eliminación de la tasa de ayuda a domicilio, así como la bonificación del 90 por ciento, que es "el máximo que permite la ley", del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el caso de obras de accesibilidad, dos medidas con las que se busca "ayudar a las familias más vulnerables", como las personas mayores o personas con diversidad funcional, ha explicado el alcalde de la ciudad.



Esta bonificación del 90 por ciento del Impuesto de Construcciones en obras de accesibilidad beneficiará, además de a familias, "a empresas o industrias que quieran hacer mejoras" en esta materia, ha señalado Rodríguez Osuna, quien valorado que esta rebaja supone "prácticamente la eliminación del impuesto, ya que se queda prácticamente en nada, pero es lo máximo que permite la ley".



REBAJA DEL ICIO PARA VPO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



Además, el alcalde de Mérida ha anunciado la rebaja del 50 por ciento del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para constructores o empresas que inicien en la ciudad una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), y realizará una bonificación del 95 por ciento de este mismo impuesto en todas aquellas obras de eficiencia energética, térmica, eléctrica y con tecnología de energía solar.



De esta forma, ha explicado Rodríguez Osuna, "todo aquel que quiera favorecer el autoconsumo propio mediante la instalación de paneles o calderas con energía solar tendrá un 95 por ciento de rebaja en este impuesto", ha valorado.



En ese sentido, ha añadido que estas bonificaciones se realizan sobre el Impuesto de Construcciones, que actualmente está en un tipo del 3,72 por ciento, una rebaja que el alcalde ha confiado en que "dinamice el mercado" porque las empresas se decidan a implantar medidas de eficiencia energética.



También se realizará una bajada del 50 por ciento del Impuesto de Construcciones a las empresas para las urbanizaciones y dotaciones públicas que están obligados a realizar cuando desarrollan proyectos industriales o promociones de viviendas.



BAJADA DEL RODAJE PARA ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS



Además, el Ayuntamiento de Mérida aprobará también esta semana la rebaja, a partir del 1 de enero de 2020, del Impuesto de Rodaje de Vehículos, que se bonificará en un 75 por ciento para los vehículos eléctricos, y en un 60 por ciento para los híbridos y aquellos de combustión que emitan menos de 100 gramos de CO2 por kilómetro.



El objetivo de esta rebaja de impuestos, ha explicado Rodríguez Osuna, es "generar confianza en las empresas y en el comercio de la ciudad de Mérida", así como "propiciar la reactivación del sector de la construcción y favorecer la compraventa de vehículos, que favorezcan la movilidad sostenible".



Rodríguez Osuna ha apuntado que con estas modificaciones "el ayuntamiento va a detraer ingresos de su capacidad financiera", pero ha resaltado que el objetivo es "el contrario", que este descenso "genere mayor actividad económica, y por tanto, más ingresos".



"Nosotros vamos a bajar esos impuestos con la intención de que se dinamice la economía y por tanto se produzcan más ingresos por la vía de más trabajo en la construcción, en la accesibilidad o en la eficiencia energética", ha resaltado el alcalde.



A juicio del regidor emeritense, "el momento es ahora, no es el momento de esconderse sino el de avanzar", tras lo que ha recordado que desde que comenzó a gobernar en 2015 "no se ha subido ningún impuesto ni ninguna tasa", sino que ésta es "la primera modificación importante y sustancial de impuestos y tasas que se va a realizar en estos cinco años de gobierno que llevamos".



BASURA, AGUA Y TRANSPORTE URBANO



Además, el paquete de modificaciones elaborado por el equipo de gobierno también incluye una eliminación de tasas, como la de ayuda a domicilio, y contempla la actualización de otras como la del suministro y depuración de agua, la recogida de basura y transporte urbano.



En ese sentido, la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que en lo relativo al transporte urbano, grúa municipal y zona azul, se realizará una actualización de los precios en función del IPC de los últimos cinco años, que llevaba sin hacerse desde 2014, y que supondrá una subida del 4,2 por ciento.



De esta forma, una vez aplicada esta actualización, a partir del 1 de enero de 2020 el billete de autobús urbano pasará de 0,80 a 0,85 euros; la retirada del vehículo por la grúa municipal pasará de 100 a 103,5 euros; la hora de estacionamiento en los parkings de Hernán Cortés y Atarazanas pasa de 1,10 a 1,15 euros, y la zona azul pasa de 0,60 a 0,63 euros la hora.



En este punto, Carmen Yáñez ha aclarado que para el equipo de gobierno ha sido una "obligación" realizar esta actualización del IPC en esta tasa, porque "así está recogido en el contrato" con la empresa Vectalia que firmó al anterior equipo de gobierno del PP en el año 2013.



Respecto a las tasas de suministro y depuración del agua, el equipo de gobierno contempla una subida del 9,56 por ciento, que supondrá un incremento del 3,7 euros al mes en un recibo medio de una familia tipo de cuatro miembros.



Este incremento "no es para recaudar más, es para financiar las obras de mejora de saneamiento" que se realizaron en el anillo y en la estación depuradora, que el Ayuntamiento de Mérida recepcionó en 2016, y a las que ahora el consistorio debe hacer frente, ha aclarado Carmen Yáñez.



Por otra parte, se va a realizar una modificación de la ordenanza de la basura, que supondrá un incremento en 0,76 euros mensuales en el recibo, que obedece a la "mejora en el servicio" que se va a acometer en 2020 tanto en recogida de residuos domésticos como en limpieza viaria, con más efectivos y mejor servicio, para lo que "es necesario adecuar la tasa de recogida al servicio que se presta", ha explicado el alcalde de Mérida.



Finalmente, la modificación que se aprobará esta semana incluye además la eliminación del precio público de tablón de anuncios y la tasa de mercados y lonjas, ha avanzado Carmen Yáñez.