PP-Mérida denuncia la "falta de planificación" en mantenimiento instalaciones deportivas

El Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida ha criticado este miércoles la "falta de planificación" en las labores de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Así pues, a través de una nota de prensa, ha lamentado que los usuarios de las Escuelas Municipales de Gimnasia Rítmica han visto interrumpido el servicio debido a las labores de mantenimiento y adecentamiento que se están llevando a cabo en el Pabellón Polideportivo Diocles.

Y es que, según la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales, "ya son tres semanas" las que los niños y niñas de las Escuelas Municipales de Gimnasia Rítmica están sin recibir el servicio deportivo, que fue abonado por los padres en septiembre y que a mediados de octubre se dejó de prestar.

"Es inconcebible que se paralice un servicio por labores cotidianas de mantenimiento, labores que deben de llevarse a cabo en periodo estival, fecha en la que no se imparten clases y en las que el uso del pabellón se reduce considerablemente porque no hay ligas regulares", ha apuntado.

A su vez, Nogales ha apuntado que esta es la segunda ocasión en la que su grupo ha tenido que criticar la cancelación de clases en las Escuelas Municipales y en ambas ocasiones ha sido debido a "la falta de previsión del gobierno socialista".

"Hace dos semanas denunciamos la cancelación de las clases de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística porque no tenían monitor/entrenador, ya que el titular que realizaba dicha tarea pidió excedencia el pasado 10 de agosto; hasta que no denunciamos esta injerencia, el equipo de gobierno no ha comenzado el proceso de selección de dicho entrenador, después de tres meses desde que conocían este problema. Ahora tenemos que denunciar, nuevamente, la cancelación de clases por algo tan descabellado como hacer el mantenimiento ordinario de las instalaciones cuando comienzan las temporadas deportivas", ha añadido.

Igualmente, Nogales ha apostillado que "toda esta falta de planificación hace dudar de la eficacia de la liberación masiva" de concejales de gobierno, dado que con situaciones como ésta se pone evidencia que esa liberación "no ha repercutido en una mejora de la gestión ni en la calidad del servicio a los ciudadanos".

Por todo ello, la dirigente 'popular' ha exigido al equipo de gobierno "celeridad" en la resolución de este problema y "más preocupación y previsión" para que la cancelación de los servicios "no sea la tónica habitual" del equipo de Gobierno.