El Festival de Cine Inédito de Mérida comienza este jueves con la proyección de 'Madre'

La XIV edición del Festival de Cine Inédito de Mérida (FCIM), en la que se proyectarán nueve películas de ocho nacionalidades hasta el 29 de noviembre en los Cines Victoria de la capital extremeña, comienza este jueves, 21 de noviembre, con la proyección de la cinta 'Madre'.



En concreto, la gala final será el próximo día 30 de noviembre en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.



De cara a esta edición, las cintas que se podrán ver en el festival serán 'Madre' (jueves 21), 'Parásitos' (viernes 22), 'It must be heaven' (sábado 23), 'La Gomera' (domingo 24), 'Ema' (lunes 25), 'Los Miserables' (martes 26), 'La hija de un ladrón' (miércoles 27), 'Y llovieron los pájaros' (jueves 28) y 'Fortuna' (viernes 29).



Todas las películas se proyectarán dos veces, en concreto, el día de su estreno a las 21:30 horas, y al día siguiente a las 19:30 horas, salvo la producción suiza, 'Fortuna', que será la cinta de clausura y sólo se expondrá el día 29 a las 21:30 horas, tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Las películas del festival "ofrecen muchas garantías de cine de autor y de calidad", haciendo a Mérida "capital del cine del suroeste español", según palabras del alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de la muestra.



"Una de las características principales de este festival internacional es la apuesta por un cine que no es accesible muchas veces en las salas, por eso le da su sentido inédito", ha comentado a su vez en la presentación del festival la secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Miriam García.



Por su parte, el director del FCIM, Ángel Briz Hernández, ha destacado la calidad de las películas, que es "lo más importante", junto al jurado joven. "Nos llena de orgullo saber que, integrantes del jurado joven de años anteriores, se han enganchado y están estudiando cine en otras ciudades muy importantes", ha aseverado.



Cabe destacar que el FCIM lo organizan el cine club Forum de Mérida, Cines Victoria y la Junta de Extremadura, que también lo patrocina, junto al Ayuntamiento de Mérida, y con la colaboración de la Filmoteca de Extremadura y Fundación CB.