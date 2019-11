El 65º Festival Teatro Clásico Mérida cierra con superávit definitivo de 704.357,07 euros

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado su 65 edición con un superávit definitivo de 704.357,07 euros, y una suma total de 182.016 asistentes a alguna de las actividades programadas durante los meses de julio y agosto de 2019.



En concreto, este es el resultado de la octava edición consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, y que a su juicio "reafirma la consolidación del proyecto de gestión y programación artística que ha empujado a la cita emeritense a la cabecera de los festivales españoles y europeos".



Así pues, se trata de un "éxito" que, además del superávit de 704.357,07 euros, también los certifican los 182.016 asistentes, que suponen un 3,6 por ciento más que en 2018, que han participado en alguna de las actividades del festival, así como los ingresos en taquilla, que han supuesto la cantidad de 2.168.849 euros.



De este modo, durante los dos meses del festival -del 27 de junio al 25 de agosto- se han desarrollado actividades y representaciones en cuatro espacios romanos -Mérida, Medellín, Regina, Cáparra y en la extensión bianual de Madrid-, en el Museo Nacional de Arte Romano, el Museo Romano de Lisboa, en distintos lugares al aire libre de la ciudad de Mérida o en la propia sede del festival, según informa el Festival de Mérida en una nota de prensa.



La programación del espacio principal, el Teatro Romano de Mérida, ha tomado forma con títulos como 'Sansón y Dalila', en versión de ópera inclusiva dirigida por Paco Azorín; 'Viejo amigo Cicerón', dirigido por Mario Gas; 'Pericles, príncipe de Tiro', dirigida por Hernán Gené; 'Dionisio' de Rafael Amargo; 'Antígona' de Víctor Ullate; 'Prometeo', dirigida por José Carlos Plaza; 'Metamorfosis', con Concha Velasco; 'La corte del faraón', de Ricard Reguant, y 'Tito Andrónico', dirigida por Antonio C. Guijosa.



Además, en la presente edición, se han colgado 28 veces el cartel de 'no hay localidades', de las que 14 de ellas han sido en el Teatro Romano de Mérida, tres en las extensiones de Cáparra y Medellín y once llenos en el 'Off Agusto en Mérida'.



Igualmente, el certamen teatral, ha destacado el "el éxito de público sin precedentes" de la obra 'Metamorfosis', protagonizada por Concha Velasco, que tuvo que añadir un día de función a las 10 programadas a la demanda y registrando al final 11 llenos en sus 11 funciones.



ESPECTADORES Y ASISTENTES



Al mismo tiempo, el número de asistentes a los distintos espectáculos y actividades programados en el festival han vuelto a aumentar, de tal forma que en esta edición han sido 182.016, un 3,66 por ciento más que en 2018, edición por la que pasaron 175.577 personas.



De ellos, el Teatro Romano de Mérida ha contabilizado 104.478 espectadores, un 0,07 por ciento más que en la 64 edición.



Además, las exposiciones Dionysos Baco (Un dios para los humanos), en el Museo Nacional de Arte Romano; Theatrum Mundi en el Museo Romano de Lisboa, y Figurantes, en la sede del Festival han sido vistas por 48.097 visitantes.



En este sentido, señala el certamen que el incremento de visitantes este verano y su presencia récord en la ciudad en el puente del 15 de agosto, que superó en un 19,8% el registro de 2018, "corroboran el impacto directo que tiene el Festival de Mérida en el sector turístico y hostelero de la capital extremeña".



Así, los espectáculos en el Teatro Romano de Medellín contabilizaron 2.865 espectadores en esta edición, y el de Regina, 511, y además este año se ha dado continuidad a la extensión del yacimiento de Cáparra, que ha registrado 2.733 espectadores, un 4,8 por ciento más que el año pasado.



De todos los espectadores que asistieron a las funciones de los cuatro espacios escénicos (Teatro Romano de Mérida, Medellín, Cáparra y Regina), 97 se han visto beneficiados por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas, y 130 espectadores han utilizado los espacios reservados para personas con movilidad reducida en silla de ruedas, sólo en el Teatro Romano.



Por todo ello, señala que la edición número 65 ha sido "la más inclusiva" con la participación de más de 250 figurantes de colectivos de inclusión de Extremadura en la ópera 'Sansón y Dalila' y la programación de la obra de teatro 'Afrodita' en el Templo de Diana representada por actores invidentes o con dificultades visuales graves. Este espectáculo inclusivo, programado en colaboración con la Fundación ONCE, contó con 160 espectadores.



A todo esto hay que sumar las 358 personas que asistieron al Ciclo de Conferencias VIII Encuentro con los Clásicos; los 72 participantes en el tercer encuentro de creadoras escénicas El efecto Telémaco y las romanas rebeldes; los 10 que acudieron al encuentro Diálogos de Danza, organizado en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas; los 46 asistentes al encuentro Mérida. Del arte a la técnica que organizó el Festival junto al V Foro Internacional de Teatros Romanos, en colaboración con la Academia Española de las Arte Escénicas y la Universidad de Sevilla.



TAQUILLA



Cabe destacar además que los ingresos en taquilla han supuesto la cantidad de 2.168.849 euros, una cifra que ha supuesto un superávit económico sobre la previsión de ingreso mínimo de taquilla de 704.357,07 euros, y que "consolida el modelo de gestión y rentabilidad económica del proyecto".



El Festival de Mérida destaca que la repercusión mediática del certamen "ha vuelto a ser amplia y constante", con un total de 9.343 noticias, de las que son 175 piezas, reportajes y entrevistas en televisión; 221 cortes e intervenciones en radios; 2.033 recortes de prensa escrita, y 6.914 impactos online.



El impacto publicitario de esta repercusión mediática está valorado en 56.996.824 euros, un 11,3 por ciento más que en la pasada edición, según señala el certamen.



Finalmente, el 65 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha tenido igualmente una significativa presencia en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde cuenta ya con 51.706 seguidores fieles.