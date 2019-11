Ayuntamiento de Mérida lanza una campaña en favor de juguetes no sexistas y no violentos

De cara a la próxima Navidad, el Ayuntamiento de Mérida ha lanzado de nuevo una campaña en defensa del juguete y del juego no sexista y no violento, para lo cual, ha propuesto un decálogo para elegir los regalos que se harán durante estas fiestas a los más pequeños.



Así pues, la delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses, ha presentado este martes todos los detalles de esta iniciativa, denominada 'Juega en Igualdad', durante una rueda de prensa en la que ha destacado que los juegos y juguetes son "instrumentos socializadores, contribuyen al aprendizaje de las reglas, los símbolos, así como a desarrollar funciones psíquicas, físicas y sociales".



De este modo, la edil socialista ha señalado que entre los niños y las niñas uno de los mejores mecanismos de experimentación, creación y exploración para desarrollar las habilidades motoras es el juego, que "les permitirá fomentar la imaginación para ir modelando y conociendo el mundo real".



En este sentido, y ante la proximidad de las fiestas navideñas, "donde el bombardeo de publicidad y de juguetes por parte de los medios de comunicación es constante y en los que, en muchas ocasiones, los juegos y los juguetes aparecen recreando escenas sexistas y estereotipadas" se lanza esta campaña, ha explicado Aragoneses.



"NO HAY JUGUETES DE NIÑOS O DE NIÑAS"



Por tanto, a través de esta campaña se propone tener en cuenta un decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas y no violentos, que defiende que el juego "es libre y espontáneo", por lo que "no hay juguetes de niñas o de niños".



También se defiende que "los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo", por lo que se insta a elegir los colores con libertad, así como a "escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona", tal y como precisa el Consistorio emeritense en este decálogo.



También se aconseja revisar los juguetes "para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas", y que permitan a los más pequeños "cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados".



El decálogo aboga también por elegir juguetes "para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física", así como aquellos que "potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños".



Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento instan a rechazar juguetes, juegos y videojuegos violentos, así como a fomentar "la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva".



Finalmente, advierten que las imágenes publicitarias de juguetes "muestran modelos estereotipados", frente a los anima a desarrollar imágenes diversas y libres de prejuicios, y a escoger juguetes, videojuegos y libros que "visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños".