El grupo de Voluntarios Culturales del MNAR de Mérida celebra el Día del Voluntariado

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida se suma a la celebración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado con una actividad conjunta con sus socios europeos dentro el proyecto Erasmus+.

Así pues, este jueves, desde las 12:00 y hasta las 12:30 horas se retransmitirá en directo vía streaming una actividad desarrollada por el grupo de Voluntarios Culturales del MNAR.

De este modo, el Museo Nacional de Arte Romano lidera junto a la Fundación de Estudios Romanos y la Asociación de Amigos del Museo, un proyecto Erasmus+ "Learning and teaching museums. Training program for volunteers in the Roman Museums".

El proyecto cuenta con socios europeos de gran prestigio, como son el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa (Portugal) y los Mercados de Trajano. Museo de los Foros Imperiales de Roma (Italia), tal y como informa en una nota de prensa el museo emeritense.

El objetivo del proyecto es el intercambio de experiencias en las actividades de educación no formal para personas adultas que desarrollan los tres centros, especialmente encaminado a su relación con el voluntariado cultural.