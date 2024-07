TerracotaMérida y Samuel López-Lago presentan muestra 'Arts Fatum' y 7ª Venus del Festival

El estudio de cerámica Terracota Mérida ha inaugurado este lunes, en la sede del Festival Internacional de Teatro Clásico, la exposición 'Arts Fatum. Diez años caminando por el destino del arte', al tiempo que ha presentado la séptima máscara, exclusiva para el certamen teatral, inspirada en el lema de este año 'Un viaje al corazón del teatro'.

Al acto, han asistido el fundador y director creativo de Terracota Mérida, Juan Manuel Pérez Vinagre y, el diseñador, Samuel López Lago, artífices de la colección Ars Fatum, junto al director del Festival, Jesús Cimarro; al secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; y, a la concejala del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández.

En su intervención, Juan Manuel Pérez Vinagre ha agradecido al Festival y todo su equipo la confianza depositada, año tras año, en ellos, subrayando que, la idea de Ars Fatum surgió de unas conversaciones con Samuel López-Lago y, es sorprendente todo lo logrado, a lo largo de 10 años, desde aquella primera idea de tunear una Venus.

Asimismo, ha querido extender sus agradecimientos, especialmente, a Carlos Sagrado, colaborador suyo en otros muchos proyectos de TerracotaMérida.

Respecto a la muestra, ha explicado que es un recorrido por esta larga y gratificante andadura y, ha querido destacar la presencia de un gran mural, donde todos los visitantes sobre una planilla de una Venus podrán realizar su propia figura, plasmando su imaginación, ilusión, deseos y, creatividad.

Por su parte, Samuel López Lago ha explicado que las Venus de Ars Fatum nacieron bajo la idea den un espejo, donde cada cual se mira y refleja y, es entonces cuando se dota de significado.

También, ha querido destacar que, aún pasado 10 años, este proyecto sigue vivo y, sobre todo, es muy ilusionante continuar creando colecciones.

Mientras, Jesús Cimarro ha explicado que esta muestra "constituye una oportunidad única para adentrarse en la colección 'Ars Fatum', con documentos inéditos hasta ahora, incluyendo conversaciones y bocetos originales".

Por su parte, Francisco Palomino ha precisado que esta colección "apuesta por artesanía y el talento dentro de la marca Festival de Mérida, donde se da cabida a otro tipo de actividades además de lo que son las representaciones del teatro".

Y, Silvia Fernández, ha precisado que hablar de "TerracotaMérida" es “hablar de maestría: de maestros artesanos, de maestros creativos y diseñadores” y, es Patrimonio “material” de la ciudad y diseñadores de “una parte de la identidad gráfica de Mérida y de nuestros corazones”.

Para la edil, “es todo un acierto y en la que se muestran las máscaras de Terracota; es un orgullo que se integre la artesanía y el diseño con el Festival de Teatro de tal forma que pueda llegar a todos los lugares de la ciudad”.

VENUS NÚMERO 7

Para esta edición del Festival de Mérida, TerracotaMérida y Samuel López-Lago ha vuelto a hacer un diseño especial, la séptima ya y, también presente en la exposición, bajo el nombre "Un Viaje al Corazón del Teatro".

Según han explicado los autores, esta pieza lleva en un emocionante recorrido a través del arte escénico, personificado por una Venus cuyo rostro se convierte en un electrocardiograma, simbolizando la energía y la pasión que caracterizan al teatro.

Además, esta obra nos desafía a explorar la conexión entre las emociones humanas y la experiencia teatral, al ilustrar la transformación del latido del corazón en el amor por el arte escénico.

Para los autores, al evocar esta metamorfosis, la escultura nos incita a reflexionar sobre la profunda resonancia emocional que el teatro tiene en nuestras vidas, recordándonos la importancia de conectarnos con nuestra humanidad y nuestra capacidad de sentir y expresar emociones. "Al fin y al cabo, el teatro es lo que nos hace estar vivos".

Sobre la nueva Venus, el Director del Festival de Mérida ha indicado que la nueva máscara, "nos lleva en un emocionante recorrido a través del arte escénico, personificado por una Venus cuyo rostro se convierte en un electrocardiograma, simbolizando la energía y la pasión que caracterizan al teatro".

HASTA EL 25 DE AGOSTO: Ars Fatum / Diez años caminando por el destino del arte



'Ars Fatum' es una colección que se podrá visitar hasta el 25 de agosto, en la sede del Festival de Mérida y que ha cosechado numerosos éxitos, entre ellos, la venta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ser finalista en los Premios Nacionales de Artesanía o su presencia en la Expo Internacional de Dubai 2020..

Diseño y artesanía, artesanía y diseño: el orden de los factores, aquí, no altera el producto. En este caso, se presenta una colección de cerámica diseñada por Terracota Mérida y Samuel López-Lago, que cumple diez años, una década, de la mano del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Esta exposición constituye una oportunidad única para adentrarse en la colección Ars Fatum, con documentos inéditos hasta ahora, incluyendo conversaciones y bocetos originales.

Además, se podrá admirar la colección completa de las quince venus originales con sus correspondientes láminas, así como las siete venus de edición especial del festival.

Ars Fatum es una colección de 15 piezas cerámicas y 15 láminas impresas creadas a partir de varias fuentes de inspiración. Entre ellas, Fornasetti y su "Tema e Variazioni", ya que la repetición de un mismo concepto adaptado a diferentes temáticas ha sido, sin duda, una de esas grandes fuentes de inspiración.

La propia naturaleza del proyecto, y en especial su vocación eminentemente orientada a la investigación, provoca una confluencia de influencias que van desde la cerámica japonesa al movimiento vaporwave, pasando por las tendencias pin-up o post-punk. Y es que, al fin y al cabo, los artesanos y diseñadores no estamos tan lejos.

Recuperando concepciones intelectuales deudoras de la Bauhaus, aspira a presentar un proyecto con tintes de "arte total", donde los tres intervinientes hemos trabajado codo con codo hasta tal punto que resulta difícil delimitar cuáles son las tareas en las que ha intervenido cada uno.

Una experiencia de trabajo colaborativo verdaderamente grata, donde el producto cristaliza en una demostración de que arte clásico y modernidad, diseño y artesanía, son compatibles si se buscan los lenguajes y canales adecuados.

TERRACOTAMERIDA y SAMUEL LÓPEZ-LAGO



TerracotaMérida nace como la marca que es hoy, hace más de 30 años bajo la dirección de dos hermanos, Juanma y Lorenzo, la tercera generación de artesanos de una familia de Salvatierra de los Barros en Extremadura. Desde el comienzo, se constituye como un centro especial de empleo que hoy sigue manteniendo un equipo estable.

Diseña y produce, además de contar con 8 talleres asociados para hacer frente a todo tipo de proyectos.

En estas tres décadas, ha sido finalista de los Premios Nacionales de Artesanía en 3 ocasiones. Además, tiene convenios con universidades y escuelas de diseño de todo el país. Y está asociada a DIEX Asociación de diseñadores de Extremadura, que es a su vez parte de la Red Española de Asociaciones de Diseño.

Actualmente, trabaja con algunos de los museos más importantes del país, como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre otros.

También lo hace con chefs, arquitect@s, interioristas, diseñador@s , modist@s, tatuador@s. Y ha participado en ferias y exposiciones como Madrid Fusión, Salón Gourmets, San Sebastián Gastronómika, Mostra España, Arco o Expo 2020 Dubai, entre otras.

Lorenzo Pérez Vinagre, el mayor de los hermanos, es Maestro Artesano, distinción que ostentan poco más de 10 artesanos en Extremadura. Posee la titulación de Técnico en Artes Plásticas y Diseño de Alfarería y Cerámica por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Mérida. Y es el responsable del área de producción de la empresa, así como el responsable de las colecciones de autor bajo propia firma.

Por su parte, Juan Manuel Pérez Vinagre, el pequeño de la saga, dirige el área de diseño y creatividad y asume la dirección empresarial de la marca en la contínua búsqueda de nuevos mercados, tendencias y experiencias de usuario. Posee la titulación de Técnico en Artesanía y Diseño de cerámica y Master Executive for Craft Designers por la EOI.

Por su parte, Samuel López-Lago Artista, diseñador y escritor. Historiador del Arte. Master Certificate in Systems Design (University of Cornell), Master Executive for Craft Designers (Escuela de Organización Industrial) y Máster en Diseño en Ingeniería (Universidad de Córdoba).

Diseñador jefe de equipo en la Comisión Europea. Consejero en UNESCO Body and Mind Wellness. Miembro de la World Academy of Art and Science. Miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review.

Es autor de los libros "Vademecum de métodos de diseño", un compendio sintético de métodos de diseño, "Clayfulness", un ensayo sobre la interacción de la meditación de atención plena y el trabajo con arcilla, y la trilogía de libros para niños "ABCDiseño", un repaso a la historia del diseño a través de sus objetos más icónicos, "Historia de una silla", un alegato en pro de la diversidad a través de diversos modelos de sillas", "Galería de lo imposible", un evocador relato sobre la importancia de la creatividad a través de eminentes objetos surrealistas e "Ítaca: el pequeño Ulises", una conmovedora aventura inspirada en la cultura clásica que nos recuerda que el camino es más importante que el destino.

Entre sus reconocimientos, ha recibido el premio a la excelencia por su labor como jefe de proyectos en la Comisión Europea, su obra ha sido seleccionada para la Expo de Dubai 2020 y ha sido finalista en los Premios Nacionales de Artesanía junto con TerracotaMérida.