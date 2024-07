'El Brujo' regresa al Festival Mérida actualizando mitos griegos ante las 'fake news' o IA

Ep.

Rafael Álvarez 'El Brujo' ha regresado en la noche de este miércoles al Festival de Teatro Clásico de Mérida con su obra 'Iconos o la exploración del destino', en la que actualiza mitos griegos como el de Medea, Edipo o Antígona, contrapuestos con una actualidad dominada por la inteligencia artificial o las 'fake news'.



"La última vez que estuve en este teatro veníamos con mascarilla", ha recordado 'El Brujo' en el Teatro Romano de Mérida durante esta obra, que supone la tercera parte de una trilogía formada por 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia' y 'Los dioses y Dios', que también ha representado en el Festival de Mérida.



En esta ocasión, ‘El Brujo’ ha sido fiel a su esencia y ha llenado el escenario, únicamente acompañado del músico Javier Alejano que le acompañaba en algunos momentos de la obra, con un monólogo en clave de humor en el que durante más de una hora y media ha entretenido y hecho reír a un público entregado desde el principio.



Una obra en la que los relatos de mitos griegos se han ido entremezclando perfectamente hilados con la actualidad, en la que no han faltado los guiños a las últimas noticias relacionadas con Nacho Cano, Javier Milei, Alvise o Puigdemont, que han ido arrancando las carcajadas de los espectadores.



En ese sentido, y tras relatar la tragedia de cómo Medea mató a sus dos hijos, 'El Brujo' concluye que "no hay en Netflix nada que pueda ser más horroroso", o asegura que los oráculos de los griegos "eran como el CIS de Tezanos".



También señala que los videntes "son como los asesores políticos de ahora", unos paralelismos que han encadilado a un público que ha seguido con atención su relato del trovador del siglo XXI en el que 'El Brujo' se ha revelado y que, en muchas ocasiones se han visto interrumpido por los aplausos.



Un espectáculo que ha concluido con el público en pie aplaudiendo a Rafael Álvarez 'El Brujo', mientras escuchaba la canción 'La vida es un Carnaval', de Celia Cruz.



Cabe destacar que tras su estreno este pasado miércoles en el Festival de Mérida, 'Iconos o la exploración del destino' podrá verse en el Teatro Romano de la capital extremeña hasta este domingo, 14 de julio.



OCTAVA VEZ EN MÉRIDA



Tras este estreno, Rafael Álvarez se ha mostrado en rueda de prensa "satisfechísimo" con esta función, que según ha dicho, para él "no ha sido un estreno sino una continuidad".



Y es que, según ha relatado, ésta es la octava vez que actúa en el Teatro Romano de Mérida, por lo que ya conoce "el lugar, el espacio, la acústica", ha dicho. "No me tengo que pelear con las piedras ni con el espacio, la vibración del público, porque hay mucha gente pero es muy cercana, la disposición circular", ha señalado.



Todo eso provoca que "la energía esté ahí, muy cercana", ha relatado 'El Brujo', quien ha explicado que ha actuado "sin presión", ya que "hace tiempo que cultivo esa actitud en el escenario".



"Ya no hay nada que demostrar. Lo que está demostrado está demostrado, y lo que no está demostrado ya no está", por lo que ha considerado que "hay que estar sencillamente tranquilo y disfrutar", ha señalado 'El Brujo' concluyendo que ha "sentido mucha complicidad con el público. Y mucha alegría del público. Y un equilibrio de momentos humorísticos con algún momento poético", ha concluido.