El Festival de Mérida pretende ser "altavoz" para mujeres expertas en las artes escénicas

Un encuentro del Festival de Mérida busca convertirse en "altavoz" para que mujeres expertas en las artes escénicas compartan sus investigaciones y conocimientos.



En concreto, se trata del VII Encuentro de Creadoras Escénicas, que ha abierto sus puertas este viernes, 12 de julio, en el Centro Cultural Alcazaba, y que durante dos días ofrecerá ocho ponencias y la resolución y estreno de las obras ganadoras del concurso 'Teatro Exprés Jornadas Creadoras. Festival de Teatro de Mérida'.



Bajo el título 'Kleos, una suerte de inmortalidad: el tratamiento de la heroína con poder en tiempos convulsos', el Festival de Mérida renueva de este modo su compromiso de visibilizar el trabajo escénico de las mujeres e incluye estas jornadas en su programación, que se realizan con el fin de visualizar el trabajo de las mujeres en todas las categorías existentes en las artes escénicas, y ver y estudiar en profundidad su papel más allá de los escenarios.



Así pues, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado la importancia de estas conferencias que tendrán como fin profundizar en el estudio y el análisis del papel de la mujer al hilo del concepto de los griegos de la antigüedad que creían en la fama 'Kleos' como en "una suerte de inmortalidad".



En este sentido, ha lanzado como tarea pendiente para próximas ediciones la de "atraer y que estén más hombres presentes en las propias jornadas", según explica en una nota de prensa el Festival de Mérida.



DAN VISIBILIDAD AL TALENTO DE LAS MUJERES

Por su parte, la secretaria general de Igualdad de la Junta, María del Ara Sánchez Vera, ha resaltado también la importancia de este tipo de jornadas porque dan visibilidad al talento de las mujeres creadoras, autoras, productoras e iluminadoras, "en definitiva mujeres que quieren cambiar la escena no sólo la del teatro sino en la vida real".



A este respecto, la responsable ha manifestado que la cultura es el mejor canal para lograr "un mundo más libre y más justa, una sociedad libre es aquella que apuesta por la igualdad y la no discriminación y el teatro es un buen hilo conductor para llegar a este fin".



"Se ha avanzado mucho en las últimas décadas en la relevancia que ha ido adquiriendo la mujer en el teatro en este tiempo es innegable pero aún queda mucho por hacer y ahí es dónde debemos estar las instituciones públicas", ha agregado.



En esta línea, la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares, ha declarado que se trata de una propuesta "sumamente interesante y atractiva", dado que la cultura es un elemento transformador de la sociedad y desde luego las artes escénicas y el teatro son un instrumento que facilitan un análisis para la reflexión y el pensamiento crítico que contribuye a una sociedad mejor y más igualitaria".



También, y como viene siendo habitual en estos encuentros, según ha explicado, se propone una temática para la reflexión y análisis del papel de la mujer a lo largo de la historia de la vida y en este año se verá que "Kleos es la inmortalidad pero donde claramente se vuelve a diferenciar el papel de la mujer y el hombre".



Y también, ha añadido que estas jornadas sirven para reivindicar el papel de la mujer en las artes escénicas.



MUJERES OLVIDADAS EN LA HISTORIA



Mientras, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento Mérida, Ana Aragoneses, ha mostrado el "compromiso" que tiene el Consistorio con todos los proyectos que impulsen el trabajo de la mujer.



Además, la edil ha considerado que estas jornadas van a ayudar a conocer las "limitaciones reales" de las mujeres que son protagonistas de la historia, "las que fueron olvidadas pero sobre todo las mujeres actuales que son las responsables de escribir, dirigir e interpretar de los clásicos".



Estas conferencias están gestionadas de la mano de Concha Rodríguez fundadora de La Estampa Teatro, Y quien ha destacado que "la vara de medir no es igual para hombres y mujeres" y que por ello es tan importante que las mujeres estén presente y escriban historias.



PROGRAMACIÓN PREVISTA



En concreto, la 70ª edición del Festival cuenta con autoras, directoras, actrices y mujeres en los equipos técnicos, pero además desde el Festival, se considera fundamental dar voz a todas aquellas profesionales de las artes escénicas que desde un punto teórico desarrollan sus investigaciones y conocimientos para profundizar en la historia, en el teatro y en los clásicos.



Por ello, durante estos dos días los asistentes podrán disfrutar de ocho ponencias, el visionado de las obras ganadoras en 2023, y la resolución y estreno de las obras ganadoras del concurso Teatro Exprés Jornadas Creadoras. Festival de Teatro de Mérida. Una apuesta que tuvo mucho éxito el año pasado, y que pone en práctica los textos de las participantes.



En cuanto a las ponencias están la de Ángel Jiménez Iglesias con 'Dando voz a las nuevas Pitias: Creación femenina en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura'; Eva Moreno Lago con 'De musas a modernas: personajes mitológicos en el teatro del siglo XVIII escrito por mujeres'; y Mercedes Arriaga con la ponencia 'Las diosas destronadas en los personajes femeninos del teatro clásico'.



También, Silvia Zarco ofrecerá 'Ifigenia, kilómetro O de la violencia'; y Marifé Suárez abordará su dirección del pasacalles del Festival de Teatro de Mérida de este año 'Dionisio', en el que habla a través de la danza del origen del teatro.

Finalmente, Milagros Martín Clavijo acercará en su ponencia 'La odisea de Penélope. Humor y revisión del mito en el teatro de Patrizia Monaco'; Raquel Bravo con 'Medusa: monstruo femenino o deidad protectora'; y cerrará Pilar Galán con 'Y el hombre creó a la mujer: perfiles femeninos, miradas masculinas'.