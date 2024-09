Mérida acogerá el 20 y 21 de septiembre el festival de música intergeneracional '7 Sillas'

La primera edición del festival de música intergeneracional '7 Sillas Fest' se celebrará los próximos días 20 y 21 de septiembre en el parque de las Siete Sillas de Mérida.

En concreto, se trata de una novedad en la agenda de eventos de la capital extremeña y que aprovechará un espacio natural de la ciudad, al aire libre, en el que ofrecerá rock y pop, pero también garage, rockabilly, punk, funk o rockin' country blues.

Así pues, participarán en el certamen las bandas Los Fusiles, The Groovaloovas, Kings of The Beach, Howlin' Ramblers, Charlie Hightone, Rack Roll & The Remayteds, El Gran Quelonio, Branquias Johnson, Tus Novias Indie, ElectroZacho, The Achos, y Elena Gog.

De este modo, durante una rueda de prensa este lunes en Mérida, el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha señalado que se trata de un festival que "no se ha hecho antes, con música de muchos géneros, muy orientado a una música con mucha energía, muy variada, en definitiva, intergeneracional".

Participarán grupos de ámbito nacional, así como bandas extremeñas y de la ciudad en un evento al aire libre que, "como se está demostrando en la ciudad, calan en la ciudadanía", ha indicado, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Mientras, por parte de la organización, Pepe Preciado, ha señalado que se trata de un festival que va a traer a Mérida "algo que normalmente no se ve", en un espacio "magnífico" con cuatro bandas el primer día, comenzando a media tarde y, el sábado desde mediodía hasta finalizar por la noche.

"Buscamos la complicidad del público para que se convierta en nuestro público y el 7 Sillas Fest, en su festival. Queremos ver a jóvenes y a mayores disfrutar juntos de nuestras actuaciones porque nuestra oferta musical no quiere apartados, etiquetas ni facciones", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que no actuarán "bandas y bandas repitiendo sonidos y actitudes", porque esas programaciones "parecen opuestas a la diversión", sino que se realizará "un homenaje a los géneros musicales que han triunfado en Occidente en los últimos 75 años", ha sentenciado.