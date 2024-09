El Congreso de Periodismo de Migraciones continuará en Mérida con el apoyo de diputaciones

La VII Edición del Congreso de Periodismo y Migraciones se celebrará en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida los días 9 y 10 de octubre, con la participación de periodistas de todo el mundo, profesionales con conocimientos y experiencias "diversas e inspiradoras" en la cobertura de temas migratorios.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, respectivamente, durante una rueda de prensa en el Palacio provincial de la capital pacense.

Durante su intervención, el primer edil emeritense ha destacado que Mérida sabe que las migraciones son un hecho natural, desde que la historia es historia. De hecho, se calcula que el 3% de la población global se traslada como proceso hasta biológico que reajusta las oportunidades de vida.

A su vez, Rodríguez Osuna ha señalado que “los desafíos globales, más acentuados y generados cada vez con más rapidez, están creando nuevas etiquetas a las personas migrantes que requieren ser atendidos con especificidad: personas refugiadas LGTBIQ, por motivos climáticos, desplazados económicos o culturales, etc.”.

Al mismo tiempo, el máximo regidor de la capital extremeña ha denunciado que el hecho migratorio se ha convertido en caballo de batalla de la extrema derecha quede manera deshumanizada, una cuestión que Mérida “también sabe y sufre”, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Con respecto al Congreso, Osuna ha señalado que muchos elementos importantes que se han debatido a lo largo de estas seis ediciones anteriores “han impactado con fuerza en nuestra política como aprendizaje” recordando que, desde el Ayuntamiento “promovimos convencidos la llegada del Centro de Atención de Personas en Tránsito que se encuentra en nuestra ciudad, donde acogemos a más de 800 migrantes que tiñen nuestras calles de sano mestizaje”.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento “desarrollamos en los centros educativos de nuestra ciudad, colegios e institutos, programas y campañas contra el racismo financiando a la Asociación de Mujeres Migrantes que diagnostican en su propio cuerpo por dónde deben ir orientadas estas intervenciones”.

Precisamente, tal y como ha remarcado, una de las últimas actuaciones en esta materia ha sido el convenio con CEPAIM para servicios permanentes de mediación “que nos permiten impregnar nuestros barrios de actividades deportivas por la inclusión, de sesión formativas para la mejora laborar, actividades de fomento del mestizaje cultural, de orientación al mundo empresarial y del comercio para capacitar en contratación de personas migrantes creando futuro en alianza: publico / privado /tercer sector".

Por tanto, este Congreso de Mérida al que, según sus palabras, "Mérida quiso ceder su propio nombre, su propia identidad, para en unión con la Fundación Por Causa desarrollar este congreso internacional, "es único en el mundo; no hay otro igual".

Para ello, "cuenta con ponentes de cuatro continentes, con una trasmisión en directo en francés, inglés y en español que han llegado a lo largo de estos años a más de 40 millones de personas”.

Por último, el alcalde ha concluido que, si algo tiene este congreso de especial “es que nos enseña, los profesionales de la comunicación, a los políticos y ciudadanos cómo se combaten los discursos de odio”; al tiempo que ha manifestado que no entiende “que una administración no colabore, con la oportunidad de contar más de 90 profesionales del periodismo de todo el mundo, que la Junta de Extremadura no quiera erradicar esos discursos de odio”, ha sentenciado.

COMPROMISO FIRME PARA LA REFLEXIÓN

En relaciona este asunto, el presidente de la Diputación de Badajoz ha destacado el compromiso y la colaboración de las tres administraciones y el resto de organismos que han unido sus fuerzas para “suplir la carencia” de la Junta de Extremadura, “evitando que se perdiera”.

Así, ha recordado el trabajo que realizó en favor de este tipo de encuentros el exdirector de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), José Ángel Calle. Además, ha resaltado la importancia de que sea Extremadura la región que acoja este evento, pues se trata de una comunidad que siempre ha mostrado su “sensibilidad” con las migraciones.

“Probablemente porque somos una tierra de migraciones”, además de una región “de acogida y acogedora”, ha añadido. Y es que, según sus palabras, construir otro enfoque sobre las migraciones, tal y como informa la Diputación pacense en una nota de prensa.

Gallardo también ha valorado la importancia de que se ejerza un periodismo responsable para construir “una sociedad inclusiva y bien informada”, dejando atrás fenómenos como la posverdad y las fake news, las cuales “nos hacen tener una visión del mundo distorsionada” aunque “cada vez tienen mayor protagonismo en el día a día”.

Por todo ello, ha definido este congreso como “una oportunidad para resaltar el papel del periodismo” en el enfoque de la realidad migratoria desde un punto de vista humanista, donde se salvaguarde la dignidad de las personas y estas no sean vistas como enemigas, sino como “aliadas para un crecimiento sostenible”.

De hecho, en un momento en que el fenómeno migratorio está de actualidad en nuestro país, el presidente de la institución provincial pacense confía en que este congreso sirva también para que “desde el respeto, podamos entender la diversidad cultural como un elemento potenciador de la riqueza que nos alimente”, en lugar de que se destaquen las diferencias como algo negativo.

Por último, Gallardo ha señalado que las migraciones son un fenómeno global, que afecta a todo el mundo, y que su efecto “multiplicador” puede beneficiar a comunidades como la extremeña, suponiendo un factor de “repoblación”.

En esta línea, el presidente de la Diputación de Cáceres ha querido "agradecer al periodismo real, técnico que se ocupa con objetividad de los desafíos, de las cuestiones que afectan y preocupan a la inmensa mayoría”.

“Los extremeños tenemos en los genes la migración y fuimos bien recibidos. ¿Qué está pasando ahora cuando la gente huye de la guerra y del hambre?”, se ha preguntado Morales quien además ha aprovechado el aforo para denunciar el genocidio contra el Pueblo Palestino.

Morales ha reiterado el valor de la “unidad de las administraciones” y cómo este congreso es un ejemplo de que se puede “hacer región desde las provincias”. También ha criticado el hecho “extraño” de que la Junta de Extremadura no participe en la cita, cuando se trata de un “proyecto consolidado e importante”, y ha destacado el trabajo que realizó José Ángel Calle al frente de la AEXCID.

PROTAGONISTAS

Cabe destacar que este evento contará con la presencia, entre otros y otras, de Soledad Gallego, Martín Caparrós, María Teresa Rondero, Ignacio Escolar, Virginia Pérez Alonso, Luz Mely Reyes, Olga Rodríguez, Ángel Villarino y Amarela Varela.

Para finalizar, la Directora General de Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, ha señalado que este año se está doblando el volumen de participantes y acreditados, siendo más de 200 personas las que ya se han acreditado, por lo que se van a superar aforos para “una cosa tan específica como es el periodismo de migraciones, con más de 90 ponentes”.