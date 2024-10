El alcalde de Mérida visita un nuevo centro de estética que ha abierto en Las Abadías

Mérida cuenta con un nuevo negocio. Se trata de ‘El Capricho’, un nuevo Centro de Estética promovido por la empresaria emeritense Nazaret Gala en Las Abadías.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por el delegado de Comercio y Emprendimiento, Ángel Calle, han visitado las instalaciones en las que, según su responsable, “llevamos desde tratamientos corporales, faciales, depilación láser, cera, maquillaje, uñas…".

"He apostado por la zona de Las Abadías porque me gusta bastante. Por aquí pasa mucha gente. Llevo desde el año 2012 trabajando en el sector de la estética. Iba por las casas, pero estaba cansada y teniendo más clientela me he lanzado a abrir este espacio. Mis clientas se van contentas y yo más todavía, no esperaba tanta gente nueva”, ha destacado la empresaria emeritense.

Por su parte, el máximo regidor de la capital extremeña ha incidido en que “es un placer conocer y apoyar a una nueva emprendedora en la ciudad". "Esto demuestra que en los barrios también se está emprendiendo y abriendo negocios. El sector de la estética es muy demandado en la ciudad de Mérida", ha aseverado.

Por ello, Rodríguez Osuna le ha deseado mucha suerte, al tiempo que le ha mostrado el acompañamiento de la delegación de Comercio "en todos los trámites y ayudas que sean necesarias y las coordine el Ayuntamiento de Mérida”, ha sentenciado.