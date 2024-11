XMérida entiende el "enfado" de Osuna por las inversiones en la ciudad

El partido local XMérida ha manifestado que entiende el "enfado" del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, por las inversiones para la ciudad contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) pero ha recordado que estas prácticas "no son nuevas".

Así pues, sobre la reunión del Consejo de Capitalidad de este pasado lunes, XMérida ha reconocido que el primer edil emeritense "tiene razón" en su "enfado", ya que, de todas las inversiones presentadas por la Junta, no todas repercuten en Mérida.

"Por ejemplo, viendo solo la primera página de las inversiones vemos puntos como 'Transferencias a la Televisión Pública Extremeña' o 'Eficiencia energética de edificios públicos', entendemos que estas inversiones son a nivel regional y que no son determinantes para nuestra ciudad en específico", ha asegurado.

No obstante, en este sentido, XMérida ha sostenido que estas prácticas "no son nuevas" y que "responden a un seguimiento de las inversiones del anterior gobierno socialista", algo que al alcalde de Mérida "no le suponía ningún problema entonces".

"La moraleja es que no importamos a nuestros políticos y que son todos iguales, siguiendo un partidismo desorbitado en lugar de cumplir su función de servir a los ciudadanos", ha manifestado en una nota de prensa.

Asimismo, XMérida ha informado de que quiso incluir dos propuestas, como por ejemplo la creación de pisos para jóvenes menores de 35 años, para lo que el ayuntamiento podría ceder suelo edificable a la Junta para que ésta construyera edificios de pisos con precio tasado de alquiler y por tiempo limitado y también la petición de la confirmación de que el AVE pase por Mérida.