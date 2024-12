El Cuponazo de la ONCE del Black Friday reparte más de 6,3 millones de euros en Mérida

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Mérida 6.360.000 euros en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor y nueve cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado viernes, 29 de noviembre.



En total el Cuponazo de la ONCE del Black Friday ha repartido 10.760.000 euros entre localidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Euskadi, Cataluña y Asturias, según ha informado en nota de prensa este sábado la organización.



Concretamente ha sido Santiago Lobo Pero, vendedor de la ONCE desde el año 2013, quien ha repartido los 6.360.000 euros en la capital autonómica extremeña con el Cuponazo de la ONCE dedicado al Black Friday, desde su zona de venta ambulante en el Polígono Industrial Nueva Ciudad y la Residencia Hospital de Mérida.



"Esto es una pasada. He dado más premios estos años vendiendo cupones, pero hoy me siento como Rafa Nadal", ha bromeado este sábado, recordando al tenista y agregando que su próximo objetivo es "dar el Eurojackpot de 120 millones de euros la próxima semana".



Los cupones premiados los ha vendido entre sus clientes habituales, en el 'Café Bar José' de la Avenida de Cristóbal Colón y alguno a las puertas del centro de salud. No obstante, cree que, también, entre algún vecino de pueblos cercanos que se acercan al hospital por las tardes.



El Cuponazo del 29 de noviembre ha dejado premios importantes en Viso del Marqués (Ciudad Real), Pontevedra, Toledo, Aguilar de Campoo (Palencia), Huercal-Overa (Almería), Gernika-Lumo (Euskadi), Caldes de Malavella (Girona), Bollullos de la Mitación (Sevilla), San Vicente del Raspeig (Alicante), Sevilla, Valladolid y Nava (Asturias).



Cabe recordar que el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador" reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.