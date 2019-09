Las mechadoras podrían ser origen del brote de listeriosis, pero aún no hay informe final

Ep.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha apuntado que uno de los orígenes del brote de listeriosis por la carne mechada contaminada de 'La Mechá' podrían ser las mechadoras de la fábrica donde se producían estos productos, según se desprende de un informe preliminar encargado por la empresa responsable de la carne.

"Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero se han tenido que contaminar de alguna manera. Puede haber también otros puntos críticos que hayan producido la infección", ha señalado Simón en una entrevista en COPE.

La inspección contratada por Magrudis, responsable de la fabricación de los productos contaminados, está realizando un informe completo en la fábrica para identificar dónde se ha podido producir la infección por listeria en sus productos, pero por el momento el Ccaes, dependiente del Ministerio de Sanidad, sólo ha tenido acceso a "informaciones parciales", como la contaminación de las mechadoras, según Simón.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han comentado a Europa Press que se trata de un informe "privado" de la empresa, por lo que no tienen más información.

"Si el brote se debe fundamentalmente a las mechadoras, esto hay que terminar de verificarlo. Hasta que no tengamos el informe final de la inspección, que no se puede hacer en uno o dos días, sino que lleva su tiempo, no podremos verificarlo", ha puntualizado el responsable del Ccaes, el centro que está coordinando la respuesta contra el brote a nivel estatal.

Según Simón, a lo largo de la mañana se conocerán nuevos datos, pero avanza que "la evolución de la epidemia permite pensar que el incremento de casos va a ser menor que en los días anteriores".

Este jueves, Sanidad confirmó un total de 175 casos, la gran mayoría en Andalucía, pero también en Extremadura, Madrid, Asturias, Aragón y Cataluña.

Sobre la posibilidad de que se den nuevos contagios fuera de España, Simón ha reconocido que es factible.

"Andalucía es un destino turístico mundial, que nos trae muchos beneficios, pero en algunas ocasiones puede generarnos este tipo de situaciones en las que los turistas que han estado en cualquier provincia andaluza puedan contagiarse", ha asegurado, justificando la alerta internacional a la Organización Mundial de la Salud y a la Unión Europea como "una práctica habitual a nivel internacional".