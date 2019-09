Monago recalca que una plataforma logística sin conexión de mercancías no es competitiva

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha recalcado que la Plataforma Logística del Suroeste Europeo "no pasa de ser un polígono industrial", mientras carezca de la conexión ferroviaria para mercancías, que es el "elemento imprescindible para que sea verdaderamente competitiva".

"Si no se aprovecha la intermodalidad de la plataforma, entonces no conseguiremos que sea realmente atractiva para los inversores", ha señalado y ha recordado que la Junta firmó con ADIF, durante el mandato de Rajoy, sendos convenios para la construcción de la estación de la plataforma logística de Badajoz y para la redacción de los contratos de las estaciones ferroviarias de Expacio Mérida y de Expacio Navalmoral, de los que "no se ha vuelto a saber nada", desde que gobierna Pedro Sánchez.

El líder del PP de Extremadura ha comentado que los extremeños ya podrían estar disfrutando de una plataforma logística con su correspondiente conexión, si el gobierno de Fernández Vara "no se hubiese empeñado en dilapidar la herencia que recibió del gobierno del Partido Popular" en la región.

"Dejé sobre la mesa cuatro contratos por valor de más de 30 millones de euros para acometer la primera fase de la plataforma logística, con su correspondiente conexión y su terminal mercancías, así como las conexiones ferroviarias y las estaciones de mercancías del Expacio Mérida y Navalmoral, y lo primero que hizo Vara fue rescindir tres de esos cuatro contratos", ha recordado.

Al respecto, ha precisado que el único de esos cuatro contratos que dejó listos su gobierno y que se ha llevado a efecto es el que ha permitido que hoy puedan empezar a implantarse empresas en esta zona empresarial, "que sigue incompleta y que necesita más acciones y menos excusas", ha dicho, "porque no podemos conformarnos con la cuarta parte de lo que está proyectado".

"Los socialistas me criticaron mucho cuando pusimos la primera piedra de la plataforma logística en la que ahora se hacen fotos", ha reflexionado y ha lamentado que "seguimos hablando de los mismos retos, mientras los extremeños se siguen marchando, la Junta sigue invirtiendo cero euros y Sánchez sigue sin concretar cómo va a cumplir esos convenios con Extremadura".

Así, lo ha señalado en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Empresa 'Monliz', a la que ha acudido acompañado por una delegación de diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura.