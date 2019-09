Extremadura sube a dos los casos confirmados por listeria, ninguno de ellos hospitalizados

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura tiene dos casos confirmados de pacientes infectados por listeriosis, ambos leves y ninguno de ellos hospitalizado, así como 15 casos probables y otros 11 en investigación.



Así lo ha confirmado el vicepresidente y consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, quien ha detallado que no se han incrementado los casos, sino que desde el último balance de datos ofrecido, cuando había un caso confirmado, han cambiado los criterios de consideración.



En concreto, ha señalado que uno de ellos ha dado positivo en el análisis microbiológico, que es como se ha venido considerando desde el inicio del brote, y el otro se ha confirmado por "agrupación epidemiológica clara", que es como se considera a quienes hayan comido carne mechada 'La Mechá' y que tenga los mismos síntomas que otra persona con la que haya comido y que haya dado positivo en el hemocultivo.



Sobre estos dos casos, ha insistido en que "no es que se haya incrementado" el número, sino que "son los mismos" que había, pero "lo que ha cambiado es el criterio de consideración", algo que por otra parte considera "correcto".



Por otro lado, hay 15 casos probables, que son aquellos en los que presentan síntomas y hay constancia de que han comido carne mechada 'La Mechá'. Finalmente, hay 11 casos en investigación, que son aquellos pacientes que teniendo síntomas compatibles con listeriosis han comido carne mechada pero no era de 'La Mechá' o desconocen de qué marca era.



Vergeles ha señalado que serán "muy insistentes" con los casos en investigación, porque es una bacteria que tiene mucho periodo de incubación. Así, y tras señalar que confía "completamente" en los datos de Seguridad Alimentaria proporcionados por Andalucía, la comunidad va a investigar "cualquier tipo de partida".



Preguntado por la partida de once kilos de carne mechada vendida en el Hipercor del centro comercial El Faro, en Badajoz, ha dicho que no puede confirmar que estuviera contaminada, al tiempo que ha añadido que todos los pacientes tratados hasta ahora en la comunidad habían ingerido el producto en Andalucía.



Asimismo ha destacado que este establecimiento "cumple" con las "garantías de seguridad alimentaria", así como que ha recibido su colaboración "en todo momento, desde el primer momento".



Por otro lado, y en referencia a unas palabras del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, este pasado martes, ha recordado que la listeria es una bacteria "muy pegajosa", por lo que la contaminación cruzada se ha tenido en cuenta más tarde de lo que se debería haber tenido, en relación a que se tardó varios días en inmovilizar los lotes de otros productos cárnicos de la marca 'La Mechá'.



En todo caso, ha señalado que los sistemas de alerta "han funcionado correctamente", y que España cuenta con "un buen sistema de seguridad alimentaria", y que las empresas "serias y responsable" cuentan con programas para determinar de forma periódica cuáles son los puntos críticos de contaminación por bacterias.



Finalmente, Vergeles ha considerado "muy positiva" la centralización de los casos de infección entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. "La labor de coordinación es fundamental para abordar una crisis que ha tomado ya unas dimensiones de estas características", ha dicho.



Vergeles ha sido preguntado por esta cuestión en una comparecencia en Mérida para presentar el material informativo de concienciación y recomendaciones para el tratamiento de noticias relacionadas con el suicidio, dentro del Programa de Sensibilización de la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave.