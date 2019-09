Cs: "No es de recibo" comparecer en Asamblea altos cargos que ya fueron nombrados por PSOE

Ep.



El portavoz de Ciudadanos (Cs) Extremadura, Cayetano Polo, ha afirmado que "no es de recibo" que "estén compareciendo (en la Asamblea) personas (altos cargos) que ya fueron nombradas" por el gobierno del PSOE.



Estas comparecencias, según ha incidido este lunes en Mérida en rueda de prensa, evidencian además a su juicio que esa "mayoría absoluta" del PSOE "vuelve a ser el rodillo" del que "tanto hablaba Vara en su discurso de investidura".



Así, ha criticado que el PSOE "del gobierno del señor Vara se salte las leyes cuando le viene en gana", con respecto a las comparecencias de altos cargos que se están realizando este lunes en la Asamblea de Extremadura, y en las que según ha dicho Cs está presente "para denunciarlo".



"Nosotros hemos decidido mantenernos en la comisión para denunciarlo", ha dicho Cayetano Polo, quien ha incidido en que "la mejor manera es mantenerse dentro de las instituciones" ya que es ahí donde "hay que decir que se están haciendo las cosas mal" y no en el "postureo mediático".



COMIENZO CURSO POLÍTICO



Asimismo, Cayetano Polo ha indicado que Ciudadanos Extremadura afronta el curso político con "ilusión" ya que cuentan con un grupo parlamentario "fuerte" dentro de la mayoría del PSOE.



De esta manera, ha explicado que se afronta el curso político con el "convencimiento" de que hay que "seguir trabajando" para mejorar la vida de los extremeños, aunque "el rodillo socialista lo haga cada día más difícil".



Por ello, ha afirmado que Ciudadanos Extremadura "no va a dejar de proponer en positivo", así como se va a defender en la Asamblea iniciativas para "mejorar la vida de los extremeños".



Finalmente, ha dicho que el "señor Vara está haciendo justo lo que dijo que no iba a hacer", por ello, Polo ha destacado que pretende "que el consenso se instale en la cámara".

MOVILIZACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE



Por otro lado, Polo ha dicho que Ciudadanos Extremadura se sumará el "próximo día 5" a la manifestación convocada por APAG Extremadura para defender "los intereses de los agricultores".



De este modo, ha afirmado que "la Administración no puede dar la espalda a los agricultores", ya que la Junta de Extremadura "tiene la obligación" de "ponerse de su lado" para "ayudarles en sus necesidades".



Asimismo, Polo ha admitido que por causas de la sequía, la producción de uva ha descendido un 40 por ciento, aunque "tiene una alta calidad", pero el precio no da ni "para cubrir los costes".



Asimismo, ha explicado que Ciudadanos llevó al Congreso de los Diputados la propuesta de la Ley Alimentaria con el objetivo de "dar equilibrio" a las producciones agrícolas.



"Cualquier industria necesita ser rentable en el tiempo y no es de recibo que nuestros agricultores tengan que abandonar el campo y tener pérdidas", ha declarado Polo.



Además, Polo ha destacado que Ciudadanos Extremadura ha puesto "especial énfasis" en potenciar las bodegas que se dediquen a la uva cava, por tanto, se ha propuesto desde este partido "incentivar" este tema.



En este sentido, ha insistido en que es "la gente del campo quién más sufre", por ello, se ha pedido a la Junta de Extremadura que "escuche a los agricultores" en un año en el que la sequía "ha complicado mucho más la vida en el campo".