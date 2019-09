Emoción y gratitud entre los galardonados con la Medalla de Extremadura

La poeta cacereña Ada Salas, el Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la periodista pacense Mª Jesús Almeida Loreces, la Sociedad Micológica Extremeña y la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el colectivo de las policías locales de la región (ex aequo), han sido los galardonados en la noche de este sábado, 7 de septiembre, con la Medalla de Extremadura, máxima distinción que otorga anualmente el Gobierno regional.

Un año más el Teatro Romano de Mérida ha lucido sus mejores galas durante el tradicional acto de entrega de estas concesiones, en el que la sociedad civil ha vuelto a ser la principal protagonista del mismo, puesto que tal y como viene sucediendo año tras año, se han vivido momentos muy emotivos, llenos de gratitud, anécdotas y también reivindicaciones -menos, eso sí, que en los años anteriores-.

‘Sencillamente Extremadura’ ha sido el lema elegido este año por el Ejecutivo regional para conmemorar el día grande de la Comunidad Autónoma, dos palabras que dicen mucho de los extremeños, de todo lo que dan en su día a día y de todo lo que son. Precisamente, muchos de los que han tomado la palabra, como así lo ha hecho el escritor Javier Cercas en su discurso ciudadano, ha abogado por que Extremadura debe creérselo más, tener más autoestima y valorar todas las riquezas históricas, culturales, gastronómicas y sociales que tiene.

ADA SALAS

La periodista Mercedes Rodríguez Rey (representante de la revista PlanVe) ha entregado la Medalla de Extremadura a la poeta Ada Salas, quien muy emocionada, ha reconocido que era "impresionante" estar en el Teatro Romano. "Aquí puedo afirmar que los milagros existen, porque me está sucediendo a mí y puedo compartirlo con todos ustedes".

Después de dar las gracias a todos los colectivos, autoridades y particulares que han hecho posible este reconocimiento a su trayectoria, la escritora ha resaltado "soy tan pequeña para un galardón como éste, que me ha llenado de emoción". Además, ha hecho un repaso a ciudades y pueblos de la geografía extremeña, topónimos que siempre estaban en boca de su padre, quien "amaba nuestra tierra y me transmitió ese amor como un viajero por su patria extremeña".

Según sus palabras, "había tencas suficientes para su amor a su pesca, vinos de pitarra, parajes que admirar, pueblos, paisajes, piedras..., no rebasaba los límites de su región, porque había suficientes tesoros, para disfrutar de la belleza de nuestra región".

Ada Salas ha hecho una parada en Cáceres, su ciudad natal, donde se le despertaron los apetitos de leer, conocer y amar a la poesía. Unos "años prodigiosos" -los 80-, en una tierra rica y de extraordinarios poetas. "Éramos, fuimos como tantos jovencísimos artistas, abiertos, valientes, locos, libres, mucho más que ahora", ha recalcado, haciendo alusión al cantautor extremeño Luis Pastor y su hijo, quienes recientemente han sido "víctimas de una censura que nos ha hecho a todos temblar y temer".

Como era de esperar ha tenido palabras de elogio y reconocimiento para los escritores extremeños que escriben poesía, novela o ensayos, "grandes en la literatura universal en nuestra lengua", de los que ha querido referirse a algunos de los que ya no están como Jesús Albiz, Dulce Chacón, Ángel Campos, Santiago Castelo o Julián Rodríguez.

"De ellos y de todos los demás he aprendido y tengo mucho que aprender y con ellos lo comparto -esta Medalla-, porque se reconoce en mi persona a la literatura y el arte” que permiten, según sus palabras, “acallar el ruido y hacer hablar al silencio”.

Por ello, la poeta ha abogado por una literatura, arte, educación y pensamiento en libertad. "Reguemos el árbol de nuestra cultura, dejémoslo crecer para el futuro de Extremadura, y por ende, para el futuro de nuestro país", ha sentenciado.

Cabe recordar que Ada Salas es una de las máximas representantes de la poesía extremeña, más reconocidas en España y que colabora activamente en la difusión de la cultura y la literatura en numerosos foros nacionales e internacionales. Su última obra publicada este mismo año es “Descendimiento”.

FESTIVAL DE MÉRIDA

A continuación, la actriz emeritense Ana Trinidad ha sido la encargada de entregar la Medalla de Extremadura al director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, y al alcalde emeritense y vicepresidente del Consorcio del Patronato del certamen, Antonio Rodríguez Osuna.

El encargado de agradecer la distinción ha sido el propio Cimarro, quien lo ha hecho en nombre de todas las personas que han formado parte del certamen a lo largo de su dilatada historia. "Esta concesión es un orgullo para todas las personas que represento", ha insistido.

Según sus palabras, "miles de personas han sumado su esfuerzo" para conseguir que el Festival de Mérida "sea uno de los eventos culturales más importantes del país, impulsor de las artes escénicas y de muchísimas alegrías".

Cimarro ha hecho un repaso a este evento que ha sumado este verano las 65 ediciones, destacando que otros directores que le antecedieron hicieron lo posible para que ahora en su 65ª edición "haya alcanzado su madurez", convirtiéndose en "motor económico y dinamizador" de la región.

El director del Festival de Mérida ha reconocido que en los últimos años han actuado en el mismo actores y actrices "de primer orden", junto a "valores emergentes y nuevos valores" que han apostado por el talento local, regional y nacional.

Todo, tal y como ha subrayado, "ha merecido que Mérida se convierta en foco del turismo estival, una cita ineludible que anhelan la experiencia de vivir una noche de verano en este maravilloso recinto, bajo las estrellas de este marco incomparable".

Igualmente, Cimarro ha reconocido que esta Medalla se trata de "un triunfo de todo el sector de la cultura extremeña", pero también de un esfuerzo de las instituciones y entidades que apoyan este evento, "y sobre todo del público de la ciudad, de Extremadura y de fuera que viene año tras año".

En definitiva, para Cimarro, esta Medalla de Extremadura es la "consecuencia de un todo". Y es que además del interés que despierta la programación, "el público repite cada año y muestra su cariño a la ciudad".

Por ello, dirigiéndose a éste último, ha pedido que "sigan protegiendo su legado, nuestro legado, de quienes con intereses equivocados pretendan expoliarlo o revertir lo hasta ahora conseguido".

"A nosotros no se nos olvidará jamás, el equipo que ha trabajado en los últimos años se merece esta Medalla que se quedará aquí, en Mérida. Nosotros nos llevamos la experiencia vivida, lo que hemos aprendido aquí nos lo llevaremos siempre. Hay que seguir apostando por la cultura como herramienta de desarrollo y entendimiento de los pueblos", sentenció.

Cabe recordar que el Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que cumple 86 años, ha sido reconocido con el máximo galardón de Extremadura por su impulso de las artes escénicas en general y del teatro en particular, motor de la economía regional y local y polo atrayente para el turismo.

MARÍA JESÚS ALMEIDA

Seguidamente, Daniel Martín Peña, director de Onda Campus, emisora de radio de la Universidad de Extremadura (UEx), ha entregado la Medalla de Extremadura a la periodista pacense Mª Jesús Almeida. Muy emocionada hasta saltarse las lágrimas, ha recordado a sus padres, hermanos, marido y compañeros de profesión. Una profesión, el Periodismo, a la que ha calificado como "la mejor del mundo".

Con la Medalla de Extremadura ha reconocido sentir el "reconocimiento de mi pueblo", por lo que "ya no necesito más, estoy cumplida". Ha atribuido esta distinción "al cariño" de la gente, porque "yo no he hecho más que ningún otro extremeño".

Ha tenido palabras también de agradecimiento a "un gran hombre de radio", Julio Luengo, quien "creyó en mí cuando nadie creía", lo que hizo tener una intensa y fructífera carrera en las ondas, hasta alcanzar una jubilación que le asegure su futuro.

Agradecimientos también ha tenido Almeida para la Cadena SER, donde ha desarrollado su oficio de periodista y considera "su casa". Precisamente, ha dedicado esta Medalla al Periodismo, "profesión hermosa y dura", que no tiene la remuneración adecuada y no se le da el medio fundamental para realizarlo, tal y como ha considerado.

A pesar de que, a su entender, "no hay democracia sin medios libres y sin profesionales", ha lamentado que los medios privados se están vaciando de profesionales, y muchos de los que trabajan en ellos lo hacen como falsos autónomos.

Además, ha alertado de que las redacciones están cada día más reducidas, "lo que dificulta e imposibilita que el periodista pueda contestar a la pregunta ¿por qué?". Estamos en un tiempo, según sus palabras, en que las redacciones están menguadas, con lo que el derecho del ciudadano a la información que la Constitución consagra "está en peligro".

A su vez, Almeida ha subrayado que los medios públicos "deben sacudirse la presión de nuestros gobernantes, porque se deben a los ciudadanos, no son de los políticos, ni son propaganda política". También ha alertado del intrusismo existente en la profesión, por lo que ha vaticinado un "oscuro futuro" a los estudiantes que se forman en Periodismo porque "¿qué porvenir les estamos preparando?".

De este modo, ha abogado por una profesión reglada, en la que para quien quiera trabajar sea obligatorio cursar algunos de estos dos grados: Comunicación Audiovisual o Periodismo. Todo ello, "sujeto al código de ética que nos avala".

"Estoy abrumada, pero sostenida por los compañeros, que a pesar de las dificultades realizan un magnífico trabajo", por lo que ha dedicado su Medalla a todos ellos.

Cabe recordar que esta veterana periodista, ahora jubilada, desarrolló su carrera en los servicios informativos de la Cadena SER, llegando a ser jefa regional cuando los puestos de dirección eran ocupados solamente por hombres. Fue la primera mujer que empezó a trabajar como periodista en la emisora de Badajoz, EAJ 52 Radio Extremadura en 1977.

HABRÁ AMPLIACIÓN.