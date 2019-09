Blanco-Morales abogará en la Asamblea por la financiación "sin diferencias" entre CCAA

Ep.

La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, comparecerá el próximo jueves, día 12, en la Asamblea a petición propia para reivindicar una financiación autonómica en la que "no haya diferencias entre territorios".



En la comparecencia, Blanco-Morales incidirá en el planteamiento ya avanzado hace unos días por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, relativo a que la financiación autonómica es de "vital importancia" para Extremadura, y a reivindicar también un nuevo modelo en el que se incorpore la ampliación de nuevos servicios sanitarios para "mejorar la vida de la gente".



De este modo lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Laura Garlito, en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara regional en la que se ha aprobado el orden del día de la sesión plenaria del próximo jueves en dicha institución, y en la que ha defendido que en materia de financiación "no haya diferencias entre territorios", toda vez que "no tributan los territorios" sino "las personas".



Asimismo, entre otros temas, el PP preguntará sobre el cumplimiento de los plazos para la mejora ferroviaria en Extremadura; y Ciudadanos sobre el estado de las listas de espera sanitarias en la comunidad.



Igualmente, Podemos planteará una propuesta de impulso en la que pedirá que la Asamblea declare la situación de "emergencia climática" en Extremadura, y preguntará a un consejero sobre las rutas de autobuses en la provincia de Badajoz.



Cabe destacar, igualmente, que la sesión plenaria del próximo jueves en la Asamblea se iniciará a las 10,30 horas, lo que supone una hora más tarde de lo habitual, como propuesta de la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, para facilitar la conciliación de los diputados y trabajadores de la institución al iniciarse ese mismo día el curso escolar en Extremadura.



De este modo lo han explicado en sendas ruedas de prensa respectivos portavoces de los grupos parlamentarios extremeños este martes tras la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea. En concreto, han explicado los asuntos del orden del día del pleno de la Cámara regional del próximo jueves Lara Garlito (PSOE), Cristina Teniente (PP), David Salazar (Ciudadanos) e Irene de Miguel (Podemos).

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Así, sobre la comparecencia de Blanco-Morales relativa a financiación autonómica, la socialista Lara Garlito ha advertido de que si Extremadura dispone en la actualidad de "200 millones menos" es por el "bloqueo" que diferentes partidos otorgaron en su momento a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "intereses partidistas".

A su vez, sobre la citada comparecencia, la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, ha avanzado que su grupo pedirá durante la misma que el Ejecutivo autonómico aclare qué medidas ha adoptado para reclamar los "200 millones de euros" que el Gobierno central "ha birlado" a Extremadura en entregas a cuenta por financiación y el IVA.

Además, el PP tratará de que la vicepresidenta primera de la Junta aclare los servicios que "se verán afectados" por el hecho de que el Gobierno central esté "negando" el "pago" adeudado a Extremadura, ha dicho, y reivindicará también un sistema de financiación "justo".

En este sentido, Teniente ha considerado "obvio" que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "está chantajeando a las comunidades autónomas" en cuestiones de pagos para tratar de "presionar" sobre la articulación de un ejecutivo estable a nivel nacional, ha indicado.

Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha apuntado sobre la comparecencia de Pilar Blanco-Morales para hablar sobre financiación que su grupo espera que la misma sirva para aportar "al menos algo de luz" a la situación actual de esta temática.

OTRAS INICIATIVAS EN EL PLENO

Por otra parte, en cuanto al resto del orden del día del pleno de la Asamblea del próximo jueves, el Grupo Popular defenderá sendas iniciativas sobre ayudas para el relevo generacional en el campo, y sobre situación del Centro Socio-Sanitario de Plasencia.

Además, el PP preguntará a consejeros sobre fechas de puesta en marcha del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena; y sobre el cumplimiento de los plazos para la mejora ferroviaria de Extremadura, toda vez que "el tren se sigue parando" y "se han apagado los megáfonos", ha indicado la portavoz parlamentaria 'popular', Cristina Teniente.

De igual modo, el PP formulará una pregunta a un consejero sobre el "escandaloso" nombramiento de 15 altos cargos de la Junta que, según Teniente, son "nulos, ilegales" al "no" haber comparecido previamente en comisión parlamentaria, tal y como según recuerda establece la norma autonómica de cargos públicos.

Sobre esta cuestión, la portavoz 'popular' ha pedida que "se asuman responsabilidades" en la Junta por la "chapuza" de dichos nombramientos "ilegales", y que la Administración regional aclare si las personas que han ocupado los cargos en cuestión han cobrado por los mismos, así como qué ocurre con las decisiones que hayan podido adoptar durante su labor.

Por su parte, Ciudadanos defenderá una propuesta de impulso mediante la cual solicitará al Ejecutivo extremeño una estrategia en materia de accesibilidad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

También, la formación 'naranja' preguntará a consejeros sobre medidas previstas por la Junta ante una "posible recesión"; así como sobre el cierre del Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres; y sobre la situación de las listas de espera sanitarias, ha explicado el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea, David Salazar.

A su vez, Podemos planteará una propuesta de impulso en la que pedirá que la Asamblea declare la situación de "emergencia climática" en Extremadura, así como que en la región se implementen medidas en favor de una economía "mucho más humana" y que redistribuya los recursos de una manera "más justa", ha indicado la portavoz del grupo 'morado' en la Cámara regional, Irene de Miguel.

De igual modo, Podemos preguntará a un consejero sobre "problemas" derivados de los "recortes drásticos" en rutas de autobuses en la provincia de Badajoz, toda vez que este tipo de cuestiones --indica De Miguel-- "influyen drásticamente" sobre la despoblación.

Además, el PP formulará sendas interpelaciones sobre política de la Junta en materia de regadíos en Tierra de Barros, y sobre política general en empleo agrario.