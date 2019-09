CSIF demanda a Junta la contratación de docentes interinos a 1 de septiembre

Ep.

El sindicato CSIF ha planteado a principios de este mes de septiembre una nueva demanda a la Junta de Extremadura relacionada con la contratación de interinos en educación en la comunidad al inicio del curso.

En concreto, según ha avanzado la presidenta del sector de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, se trata de la "tercera" demanda planteada por el sindicato a la Junta sobre este tema, después de que al inicio del curso educativo, es decir a fecha de 1 de septiembre, "una vez más" los interinos docentes "no estaban incorporados" a sus puestos.

Las dos demandas anteriores, según ha recordado Barrado, fueron planteadas en cursos anteriores por el mismo "retraso" en la contratación con motivo del inicio del curso educativo en la comunidad, y en aquellos dos casos el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le dio "la razón" a CSIF, aunque la Junta ha recurrido ante el Tribunal Supremo los fallos.

De este modo lo ha explicado Barrado en rueda de prensa este miércoles en Mérida con motivo del arranque del curso escolar 2019-2020 en Extremadura, en la que ha apuntado que interinos con vacante "no han sido contratados a 1 de septiembre", fecha de comienzo --indica-- del curso educativo.

"El curso ya ha comenzado a 1 de septiembre y una vez más los interinos docentes de la enseñanza pública no estaban incorporados en los centros porque la consejería reincidente no ha hecho sus contratos, no les ha contratado desde esa fecha como recomiendan las sentencias que CSIF ha ganado por dos veces ya del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que la Junta ha recurrido al Supremo", ha declarado.

LOGRO DE LAS 18 HORAS LECTIVAS

Por otra parte, la presidenta del sector de Educación de CSIF ha tachado de "logro" el hecho de que este curso educativo "por fin" los docentes de enseñanzas medias hayan "recuperado" el "derecho perdido" de las 18 horas lectivas, y ha puntualizado que "las horas lectivas es una parte del horario de los docentes".

En este sentido, ha destacado que "ahora se les reconoce" a dichos docentes el "sobreesfuerzo" realizado durante siete años, ha dicho, en esta materia; y ha agradecido el "apoyo" recibido por CSIF en las reivindicaciones, paros y manifestaciones realizados para dar "la chapa" en este tema y que "no cayera en el olvido esta injusticia".

De igual modo, ha destacado que la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, "ha tenido visión" en este tema y "ha reconocido la labor de los docentes y el esfuerzo que se ha hecho durante estos años", a través del "acuerdo" alcanzado en junio de 2018 con las organizaciones sindicales para recuperar el "logro" de las 18 horas lectivas.

"Esa visión se le reconoce a la Consejería de Educación y personalmente a la consejera porque hay otras muchas comunidades en España que aún no han podido recuperar ese derecho perdido", ha espetado Barrado.

En esta misma línea, la sindicalista ha reivindicado también que "comience la negociación" para que se reduzcan las horas lectivas de los maestros en Extremadura, de las 23 horas lectivas como "máximo" establecidas por "ley" a 20 horas de docencia.

CARRERA PROFESIONAL

Por otra parte, Mercedes Barrado ha lamentado el "incumplimiento" por parte de la Junta de Extremadura del pacto suscrito en junio de 2018 entre dicha administración y organizaciones sindicales, en el que figuraban "mejoras" como las de las 18 horas lectivas para docentes en enseñanzas medias que "se ha llevado a cabo", pero otras cuestiones "no" se han cumplido.

Así, ha advertido de que en virtud de dicho acuerdo "se tendría que haber comenzado a trabajar en la Carrera Profesional del Docente", algo que "no" se ha producido, y ante lo cual ha reivindicado que "deben comenzarse inmediatamente las negociaciones", al igual que también las encaminadas a que "todos los docentes de Extremadura tengan una jornada continua real".

También ha apuntado que se producido un "incumplimiento" por parte de la Consejería de Educación en temas "pactados" en el acuerdo de 2018, como por ejemplo en la reducción de jornada de mayores de 55 años, toda vez que "a final de curso por razones presupuestarias se comunicó por parte de la consejería que no habría más contrataciones para que este derecho pudiera llevarse a efecto", algo que "ha supuesto un chasco para los compañeros en los centros".

OPOSICIONES

Por otra parte, Barrado se ha felicitado por el desarrollo del proceso de oposiciones de 710 plazas de maestros llevado a cabo este verano en la comunidad; y ha resaltado también la "buena oferta de empleo público" lograda --ha dicho-- por parte de CSIF "gracias a los acuerdos nacionales con el anterior Gobierno para la estabilización del empleo público".

En este sentido, ha defendido que la oferta de empleo público es "el mejor método para la estabilización del empleo", al tiempo que ha reivindicado también que "es el momento de comenzar a trabajar en el próximo proceso de oposiciones en Secundaria para junio de 2020" para evitar "incertidumbres" a los aspirantes.

Finalmente, la sindicalista ha apuntado también que en Extremadura hay una media de más de un 15 por ciento de interinidad docente, lo que evidencia a su juicio que "hay margen aún para buenas ofertas de empleo y para mejorar las condiciones de los interinos" en la región.