Unidas por Extremadura votará en contra de eliminar el límite de mandatos

El Grupo Unidas por Extremadura (Podemos, IU, Equo y Extremeños) en la Asamblea votará en contra "por supuesto" de la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta que ha registrado para su debate en la Cámara regional el Grupo Socialista, por considerar que con la misma lo que se busca es "perpetuar al señor Vara en el poder los años que haga falta hasta que el señor Vara se jubile" y que "la paz interna de su partido (el PSOE) no se resquebraje".



"Por supuesto, claro que vamos a votar con contra porque no son ni las formas ni el fondo", ha espetado en declaraciones a los medios este martes en Mérida la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, quien ha considerado que el socialista Guillermo Fernández Vara "debería de despedirse ya en esta legislatura y dejar paso".



En esta línea, ha apuntado que "el movimiento feminista viene con mucha fuerza" y "seguramente haya mujeres muy preparadas dentro de sus filas (del PSOE) que puedan coger el relevo", tras lo cual ha recalcado que para Unidas por Extremadura "no tiene sentido que nadie se agarre al sillón como se está agarrando (Vara) y de esta manera".



Además, tras recordar que dicha propuesta es la primera que el Grupo Socialista en esta legislatura, ha entendido que la misma "no hace honor realmente a la realidad extremeña" sino que supone "un insulto a la ciudadanía", ya que con ella el PSOE "ni se preocupan por la alta tasa de desempleo y de pobreza, ni siquiera porque a día de hoy no hay los suficientes maestros en las aulas".



De este modo, ha incidido en que la propuesta socialista "es el efecto de la mayoría absoluta" que lleva a que en el PSOE "se preocupan más de sus problemas que de los de la ciudadanía". "Ahora mismo es que no se puede estar enredando en sus cuitas internas, es que tienen que poner solución a los problemas que ellos mismos (el PSOE) están creando", ha apuntado.



PAZ INTERNA DEL PSOE



Al respecto, De Miguel ha lamentado que "después de haberle escuchado hace escasos dos meses en un debate de investidura que él no quería pasar a la historia y que la bata de doctor le estaba esperando", ahora "parece" que Fernández Vara "ha cambiado de opinión".



En este sentido, ha considerado que Vara "ha visto que realmente plantear una sucesión dentro del PSOE podría quebrar la paz interna del partido y ha decidido que más importante que todos los problemas de Extremadura y de los extremeños y extremeñas es perpetuarse en el poder y dar tranquilidad a sus bases".



De Miguel ha añadido al respecto que la medida de suprimir la limitación de mandatos es "un insulto a la ciudadanía", toda vez que "no hay nadie imprescindible" y además "no es una anomalía democrática" mantener esa limitación, ya que hay otras diferentes comunidades en las que se recoge tal cuestión.



"En Murcia también está recogido que sólo pueden estar dos mandatos los presidentes. En Andalucía ha habido un compromiso para ponerlo en marcha. En Castilla y León se está tramitando... con lo cual hacia donde van avanzado todos los partidos y todas las democracias autonómicas es a que haya una limitación de mandatos a dos legislaturas y nosotros vamos para atrás", ha espetado.



VARA DEBE "DEJAR PASO"



Por otra parte, ha reconocido que en Unidas por Extremadura "no" tienen "ninguna obsesión" con Fernández Vara, al tiempo que ha incidido en que además con la presentación de la propuesta de supresión de la limitación de mandatos se evidencia que el PSOE "no cumple su palabra una vez más", ya que se comprometió este partido al final de la pasada legislatura a que "la primera que iban a traer (a la Asamblea en la nueva legislatura) era la Ley de Víctimas del Terrorismo".



Además, Irene de Miguel ha dicho que con esta medida el PSOE trata de utilizar, ha dicho, las leyes en su favor. "Hace ocho años vimos además cómo el señor Vara decía que le parecía normal, bien que hubiera una limitación de mandatos porque realmente los tiempos habían cambiado y ya no era normal que hubiera cargos públicos durante 20 ó 30 años como se había vivido hasta entonces, pero ocho años después ha cambiado totalmente las tornas y pretende hacer una modificación de ley para algo que nos parece que no debería ser", ha criticado.



En este sentido, ha considerado que Vara "debería de despedirse ya en esta legislatura y dejar paso", porque además "el movimiento feminista viene con mucha fuerza" y "seguramente haya mujeres muy preparadas dentro de sus filas (del PSOE) que puedan coger el relevo", y ha incidido en que para Unidas por Extremadura "no tiene sentido que nadie se agarre al sillón como se está agarrando y de esta manera".



SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL



Por otra parte, preguntada por la situación política nacional, Irene de Miguel ha dicho que cree que "cada vez" se está "más abocado" a una repetición de elecciones "por la cerrazón de Sánchez, que no quiere llegar a un acuerdo de coalición", y ha añadido que además lo planteado en los últimos días por Ciudadanos "es más una imagen preelectoral, de campaña, que otra cosa, y que no soluciona nada".



En este sentido, ha afirmado que el hecho de que Ciudadanos y el PP se abstengan en una posible investidura del socialista Pedro Sánchez "no solucionaría tener un gobierno estable", sino que se continuaría "dentro de unos meses con la misma inestabilidad, con unos presupuestos que no salen adelante y con una nueva convocatoria de elecciones".



"Necesitamos un gobierno que nos dé estabilidad, y obviamente 123 diputados que tiene el PSOE no dan estabilidad", ha espetado Irene de Miguel, quien ha defendido que la estabilidad a su juicio la daría "un gobierno de coalición (con Podemos) donde se llegue a acuerdo en ciertas políticas", pero ante el cual Pedro Sánchez "no está por la labor y piensa que en unas nuevas elecciones va a tener mayor rédito electoral", lo que supone a su juicio esta última "una postura muy egoísta para con la ciudadanía española" por la que "no debería ser premiado precisamente porque es el responsable de volver a elecciones".