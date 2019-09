Monago responsabiliza a la "soberbia" de Sánchez de la repetición electoral

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha responsabilizado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la repetición de las elecciones al no ser capaz de formar un gobierno a pesar, ha señalado, de tener "socios naturales para hacerlo".



"Ha sido el triunfo de la soberbia sobre la humildad, y creo yo que algo de responsabilidad tendrá el señor Sánchez, que parece hijo único, que la culpa es siempre de los demás", ha dicho Monago al ser preguntado este miércoles por la convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre ante la falta de acuerdo para la investidura.



Monago ha señalado que no entiende que el PSOE haya alcanzado acuerdos en comunidades autónomas y ayuntamientos con Podemos, también con partidos nacionalistas e incluso con Ciudadanos, y que para la investidura de Sánchez "no se haya entendido con nadie".



"Aquí hay un problema, y no será de todo el mundo, será del que echa las culpas a todos los demás", ha añadido el dirigente 'popular', quien ha criticado que Sánchez "va a hacer un trienio sin ser presidente electo".



Sobre la próxima cita con las urnas, ha apuntado que los ciudadanos están "muy cansados" y que esta nueva campaña electoral "les puede cansar más todavía, sobre todo si el señor Sánchez se dedica a repartir culpas a todo el mundo" y de querer gobernar como si tuviera mayoría absoluta a pesar, ha dicho, de tener el 28 por ciento de los votos y el 35 por ciento de los escaños en el Congreso.



"Las elecciones las carga el diablo", ha señalado Monago, repitiendo las palabras del presidente del partido, Pablo Casado, al tiempo que apuntado que espera que el "comportamiento" de los socialistas durante todo este tiempo sea "sancionado" por los electores. "La pataleta no puede seguir saliendo gratis", ha remarcado.



En cuanto a las consecuencias de un nuevo proceso electoral para Extremadura, ha apuntado que es una "pena" porque a Extremadura le viene "muy mal" que no haya Gobierno, en tanto que supondrá una caída de la ejecución de las inversiones y que se trata de la comunidad con mayor tasa de desempleo, así como que su déficit está "desbocado", lo cual puede provocar un incremento del gasto público al no contar con el control de un gobierno que no esté en funciones.



Por el contrario, considera que el PP no tiene por qué pagar en las urnas la repetición de las elecciones, en tanto que ha sido el secretario general del PSOE el que ha tenido la responsabilidad de formar un gobierno que finalmente no se ha fraguado debido a "esa relación como Pimpinela entre Sánchez e Iglesias".



Un desencuentro que no es achacable al PP, ha insistido Monago, quien ha apuntado que sus votantes no le piden "componendas con el PSOE", sino que sea una "alternativa" a los socialistas.



Finalmente, sobre lo que vaya a ocurrir el próximo 10 de noviembre, ha señalado que no tiene una "bola mágica", pero ha vaticinado que al PSOE "no le va a ir bien" si empieza a notarse en la "economía real" el enfriamiento económico vaticinado por el propio presidente del Gobierno en funciones.



Asimismo, ha señalado que en estos dos meses hay que ver qué ocurre con cuestiones como la sentencia del 'procés' y la reacción que esta suscita en Cataluña, así como el Brexit o la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



En cuanto a las listas electorales que presentará el PP en Extremadura, no ha podido precisar si habrá cambios con respecto a las del pasado mes de abril, ya que estas dependen de la dirección nacional y del comité electoral del partido.