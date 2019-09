Unidas por Extremadura ve "múltiples problemas" en el inicio del curso educativo

Ep.

El diputado de Unidas Por Extremadura (Podemos, IU, Extremeños y Equo) Joaquín Macías ha pedido a la Junta que solucione "cuanto antes" los "múltiples problemas" que según indica se están registrando en el inicio del curso educativo en la región, y ha achacado esta circunstancia a la "mala gestión" y la "falta de inversión" de la Administración autonómica en la materia.

Así, ha incidido en que "en general" el inicio del curso educativo en la comunidad "ni está siendo normal ni tranquilo", al contrario de lo que según lamenta está "contando" el PSOE, y ha considerado que la situación se debe a que "hay una mala gestión puesto que no se responde a las previsiones conocidas de los centros y del alumnado, y es evidente que hay una falta de inversión económica en instalaciones y en personal".

De este modo, en rueda de prensa este jueves en Mérida, Joaquín Macías ha puesto como ejemplo de sus críticas que a fecha de hoy "hay alumnado que todavía no tiene profesores en sus aulas" debido a que "una vez más el profesorado no ha sido contratado a 1 de septiembre" por la "única excusa, razón real económica" de la Administración autonómica.

"La Junta de Extremadura desoyendo dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no está contratando a los interinos para el inicio del curso, sino que las contrataciones son posteriores", ha dicho, al tiempo que ha alertado de que "esto afecta a la organización del centro, a la calidad educativa", y "la única excusa, razón real que hay para hacerlo es simplemente económica".

En este sentido, entiende que "el PSOE en Extremadura perjudica los derechos laborales de los profesores interinos, no respeta un derecho básico como es el derecho a tener vacaciones remuneradas por parte del profesorado interino, y no tiene ninguna justificación de tipo pedagógica ni organizativa", toda vez que "los profesores interinos son tan profesores como los que tienen asignada una plaza en su centro" con la "única diferencia de que no están fijos en el centro sino que se les tiene que asignar un lugar".

"Es necesario que estén allí (los interinos en los centros) desde el inicio del curso para preparar las clases y saber a qué cursos tienen que impartir sus materias", ha incidido Macías, quien ha subrayado que lo contrario "afecta directamente al conjunto de la calidad educativa en la enseñanza pública".

Al mismo tiempo, "los llamamientos (de interinos en Extremadura) han empezado a partir del día 12 de septiembre", pero "también ha habido incidencias" porque "antes, en los cursos anteriores se hacía a través del portal y esta vez no ha empezado así a hacerse, ha habido quejas de los sindicatos y parece que ya se está recuperando el sistema", ha indicado Macías, quien ha criticado que "hay todavía centros donde los interinos no se han incorporado y se están produciendo llamamientos ahora".

ENVEJECIMIENTO DE PLANTILLAS

De este modo, ha alertado igualmente de que se está produciendo un "envejecimiento de la plantilla de profesorado en Extremadura y en España".

"Con el tema de los interinos el problema que está habiendo, y es general en toda España, es que con los años que ha habido de recortes porque no habido reposición de plazas públicas el número de interinos ha aumentado", ha afirmado.

"Al no haberse convocado plazas de profesorado en las oposiciones lo que ocurre es que se está tirando desde hace mucho tiempo de la misma bolsa de interinos y no están entrando interinos suficientes", ha dicho Macías, quien ha alertado de que con ello "se está produciendo un envejecimiento de la plantilla de profesorado en Extremadura y en España".

PERSONAL PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Por otra parte, el diputado de Unidas por Extremadura también ha alertado de la "falta" de personal cualificado para atender a alumnado con necesidades especiales en el inicio del curso en la región, pese a que "el PSOE ha hecho bandera de que la escuela pública sea integradora y se hiciera un esfuerzo especial para atender a los alumnos con necesidades especiales".

Así, ha incidido en que en el CEIP Santa Marina de Badajoz "16 alumnos han tenido que darse la vuelta el primer día de clase y volver a casa porque no se encontraban en plantilla los auxiliares técnicos previstos", lo que a su juicio supone "un ejemplo de mala gestión del PSOE, que conoce las necesidades de los centros desde el momento en que los alumnos se matriculan y sin embargo no pone personal suficiente para iniciar el curso".

De igual modo, ha apuntado que el hecho de que en Extremadura "en general" haya bajado el número de alumnos "a causa del problema demográfico" en el caso de la enseñanza se convierte en "una posibilidad para mejorar la educación pública", ya que si se mantiene o aumenta el número de profesores "de acuerdo a las necesidades en cada centro y específicas del alumnado es posible mejorar las ratios profesor/alumno, tener mejor profesorado especialista, aumentar el personal de administración y servicios, conserjes, etcétera".

Otro ejemplo a su juicio de "mala gestión" y de "falta de inversión" del Ejecutivo regional es que del Plan de Infraestructuras Educativas actualmente vigente "sólo se ha licitado un 30 por ciento de los proyectos que vienen consignados", lo que "provoca que el 70 por ciento de las obras previstas, tanto colegios nuevos, como mejoras de colegio probablemente no se lleguen a ejecutar en el periodo previsto hasta 2020".

Además, el "retraso en las licitaciones" está provocando, ha añadido, que "hay multitud de obras de colegios que no han comenzado o han comenzado con retraso".

"Hay niños que están acudiendo a su centro y se encuentran conviviendo con obreros de la construcción que están haciendo las mejoras, con el consiguiente peligro para la seguridad de los niños y las molestias que se producen durante el desarrollo de las clases", ha alertado, y ha puesto como ejemplo el CEIP 'El Llano' de Monesterio, el colegio Cerro de Reyes de Badajoz, o el CEIP infantil en Villagonzalo, o el CEIP Ciudad de Mérida de Mérida, así como el CEIP San Miguel en Plasencia.

Por otra parte, ha advertido de que se están dando "otros problemas graves" en Primaria, ya que por ejemplo "50 alumnos están sin comedor escolar en el centro Enrique Iglesias y en el centro Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz".

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ha destacado, igualmente, que las ayudas para educación infantil en la etapa de tres a seis años que concede la Junta "son claramente insuficientes".

Al mismo tiempo, en materia de Formación Profesional, ha criticado que tras la anterior legislatura "no se ha cerrado todavía el mapa de la Formación Profesional", y ha abogado por que dicha modalidad educativa "sea uno de los ejes en el desarrollo del mundo rural".

"A pesar de que Empleo y Educación están juntos en la misma consejería seguimos sin que haya una coordinación entre el sistema productivo, la formación que necesitan los jóvenes para encontrar empleo, y el mapa educativo, los ciclos formativos que son necesarios en Extremadura", ha dicho Macías, quien ha defendido que "no puede ser que los ciclos de FP estén limitados a las grandes ciudades y a las ciudades medias, sino que también es necesaria la Formación Profesional en el mundo rural".