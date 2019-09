Monago pide a Pedro Sánchez que "se acuerde" de los extremeños

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la capacidad de reivindicación se minimiza cuando gobierna el Partido Socialista a nivel nacional, y esto es algo que se va a poner de relieve en la próxima visita del presidente del Gobierno en funciones a la Feria Internacional Ganadera de Zafra, asegurando que viene a "hacer campaña electoral".

José Antonio Monago ha señalado que en esta visita del presidente del Gobierno en funciones "no va a haber megáfonos" aunque las razones para que los haya sí existan.

En este sentido, el líder del PP ha comentado que son muchas las aspiraciones incumplidas en la región y, por tanto, habrá que recordarle algunos mensajes al presidente por si no se lo dicen sus compañeros "entre ellos, Fernández Vara".

El presidente Monago ha apuntado que Pedro Sánchez viene precisamente a la región "afectada por el acuerdo del Consejo de Ministros" que deja en manos de un grupo de productores de Cataluña el cava que se puede producir en España.

Monago ha recordado que lo que puedan o no puedan hacer nuestros agricultores en materia de cava está en mano de una denominación de origen en Cataluña.



El presidente del PP ha matizado que el lema de Sánchez debería ser "Ahora menos España" y no "Ahora España", porque se están quitando competencias estatales para cedérselas a una comunidad autónoma como "parte del peaje" al que estamos acostumbrados con demasiada frecuencia. Si quiere hacer ahora España, "lo que tiene que hacer es derogar ese acuerdo" para que las decisiones de los agricultores extremeños no tengan que consultarse en Villafranca del Penedés.

En segundo lugar, Monago se ha referido a la sequía que está azotando los intereses tanto de agricultores como de ganaderos extremeños, y ha dicho que la visita de Sánchez es la "mejor ocasión", para presentar un amplio paquete de medidas dirigidas a paliar sus efectos.

Entre ellas, se ha referido a medidas fiscales y en materia de Seguridad Social, dado el alto riesgo que corre buena parte de la actividad productiva de la región.

FINANCIACIÓN, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, Monago ha preguntado si el Estado "ha soltado ya" los 220 millones de euros que debe a Extremadura, y ha explicado que hay una forma nueva forma de resolver los problemas, que es "el rasca-rasca".

Así, ha puntualizado que antes de las elecciones no se podía dar ese dinero porque había un informe de la Abogacía del Estado que lo impedía, y cuando se convocan las elecciones, en el "rasca-rasca" sale que sí se puede.

Junto al dinero que necesita Extremadura para la prestación de servicios que se están deteriorando, el presidente del PP ha recordado a Sánchez todas las inversiones que su gobierno ha paralizado en Extremadura.

Así, ha aseverado que Pedro Sánchez lleva quince meses al frente del Ejecutivo con unos presupuestos que estaban aprobados y contenían inversiones en regadíos, en depuradoras, en infraestructuras y, sin embargo, "han caído en el olvido".

Otra cuestión que Monago ha reconocido que le gustaría preguntar a Sánchez es "qué pasa con el plan de empleo" que los socialistas pedían sistemáticamente a Mariano Rajoy.

A este respecto, Monago ha afirmado que Extremadura es la comunidad autónoma con más paro de España, pero el presidente "no va a venir con un chorro de millones", para ese plan que le interesaba al PSOE cuando gobernaba el PP.

José Antonio Monago también ha destacado la importancia de que Extremadura tenga de una vez ese tren digno que antes "llenaba los Días de Extremadura", y que ya no sólo no se menciona, sino que no va a funcionar en 2019, como se había acordado, y cuya electrificación se va a retrasar al 2020, mientras el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, les acelera el Corredor Mediterráneo a sus paisanos.