La Junta achaca subida del paro en septiembre al fin de campañas en hostelería y turismo

La Junta de Extremadura ha señalado que tras los meses de verano "como es tradicional se produce un incremento del desempleo en Extremadura", debido al resultado de la finalización de las sustituciones de la Administración pública y del fin de las campañas en la hostelería, el turismo, o el comercio.



Por esto, el desempleo ha subido en septiembre en el sector servicios en 2.998 personas, mientras que las campañas agrícolas no han compensado la subida del paro del sector servicios, como ha ocurrido otros años.



"En este caso, la agricultura no se ha comportado de la misma manera y también sube el paro en 483 personas. Cuando la agricultura no tiene un buen comportamiento, afecta directamente a la industria, que también incrementa el número de parados en 221 personas", mientras que el desempleo también se ha incrementado en la construcción, en 91 personas.



De esta forma ha valorado el secretario general de Empleo, Javier Luna, los datos de desempleo conocidos este miércoles, según los cuales el número de parados ha subido en 4.025 personas en Extremadura en septiembre respecto a agosto, lo que representa un aumento del 4,31 por ciento, y sitúa el total de desempleados en la región en 97.404.



"El comportamiento de nuestro mercado de trabajo tras los meses de verano suele ser así. Es la fase más negativa de nuestro ciclo de oscilaciones del mercado de trabajo", ha señalado Luna, quien ha añadido que "desde el año 1996 se ha venido incrementando el paro en el mes de septiembre", ha dicho.



Así pues, durante su intervención, ha reafirmado que el "objetivo prioritario" de la Junta de Extremadura es mejorar la calidad en el empleo, ya que "nuestras políticas tienen un objetivo claro: bajar el paro, pero crear un empleo de mayor calidad".



En este sentido, ha recordado que ya la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, explicó que uno de esos primeros cambios se apreciará en el nuevo Plan de Activación del Empleo Local de la Junta de Extremadura y de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, que sustituye al Plan de Empleo Social.



"Vamos a un contrato de 12 meses de subvención para los ayuntamientos, con jornadas completas", ha dicho el secretario general de Empleo, quien ha epxlicado que "baja el número de contratos, pero se alarga el tiempo de empleo de las personas y con una subvención que sube de los 6.000 euros por contrato, hasta los 20.000 euros. Es un cambio radical en cuanto a las políticas que estamos haciendo en el empleo".



AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

Durante el mes de septiembre, se ha incrementado el paro registrado en Extremadura en 4.025 personas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 4.302 personas. Ahora mismo, hay 97.404 personas registradas en las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Aún así, en los últimos doce meses, en la región hay 4.883 personas desempleadas menos, según señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



De esta forma, según ha señalado, el incremento del desempleo en septiembre ha afectado, sobre todo, a las mujeres, de tal forma que de los 4.025 desempleados registrados, 2.674 son mujeres, y en su mayoría, se trata de personas poco cualificadas.



Por territorios, el mayor número de personas desempleadas se ha concentrado en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana.



Cabe destacar que, en septiembre, se ha incrementado la contratación indefinida un 110 por ciento. Son 1.734 contratos indefinidos más que en el mes de agosto, por lo que "estamos hablando de mejora de la calidad en el empleo", ha recalcado Luna.