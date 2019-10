El PSOE reconoce que el paro acumulado en septiembre por la región "no" es bueno

Ep.



El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Juan Antonio González ha reconocido que el paro acumulado en septiembre por la región "no" es un "buen" dato, y ha pedido a la sociedad extremeña que apoye la candidatura del socialista Pedro Sánchez para conformar un gobierno a nivel nacional que tenga "sintonía" con la comunidad.



Tras incidir en que el de septiembre "no es un buen dato", González ha recordado que desde que se tienen registros históricos de empleo, desde 1996, "nunca hubo un mes de septiembre positivo" en Extremadura sino que "siempre hubo crecimiento del desempleo" en la región, porque es un mes "muchos contratos ligados al sector servicios, llámese turismo, administración pública, se acaban" y porque también "se acaban muchos contratos ligados al sector agrícola".



En este punto, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, ha recordado para ahondar en que "en los últimos 23 años no ha habido un septiembre bueno" en materia laboral en la comunidad que en 2011, cuando gobernaban "Izquierda Unida y el PP" en septiembre hubo 5.457 parados más, en 2017 se registraron 4.486 desempleados más, y el año pasado 3.640 parados más.



En todo caso, ha incidido en que "hoy hay 4.883 personas menos paradas que hace un año y hay 5.645 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año", lo que lleva a por tanto "el dato interanual sí es positivo en Extremadura".



Igualmente, tras indicar que "Extremadura es una comunidad autónoma que depende muchísimo de las políticas nacionales", ha recordado que en estos momentos hay una situación de "parálisis" debido a que hay una convocatoria de elecciones generales, y ha incidido en que "Extremadura necesita estabilidad en el Gobierno nacional para que los proyectos que quedan pendientes de venir en materia de infraestructuras por ejemplo puedan volver a reactivarse, porque eso también genera fundamentalmente empleo".



En este punto, González ha pedido a la sociedad extremeña que "esa estabilidad que necesita Extremadura pasa porque en Madrid haya un gobierno que tenga sintonía con la Junta de Extremadura para poder desatascar esos proyectos pendientes", y ha añadido que "ese gobierno pasa por un gobierno socialista de Pedro Sánchez que dé esa estabilidad necesaria para que esos proyectos vuelvan a iniciarse, se emprendan en Extremadura" y la región pueda "seguir convergiendo con la media nacional".



CRÍTICAS AL PP



De igual modo, el socialista ha rechazado críticas vertidas por el PP sobre las cifras de paro en septiembre en Extremadura con el argumento también --y entre otros-- de que los 'populares' cuando gobernaron en Extremadura llevaron a la región a contar con "184.000 desempleados".



"Escuchar al PP de Extremadura no tiene precio. No tiene precio escuchar dar lecciones de empleo a aquellos que hundieron a esta región. Que la que fue vicepresidenta responsable de Empleo hable de malos datos cuando ellos llegaron a tener 184.000 desempleados no solamente es algo curioso sino es algo que el PP se tenía que hacer ver", ha espetado Juan Antonio González.



Al respecto, ha rechazado que "el mismo PP que fue el que hundió a esta región provocando los mayores recortes en Extremadura, las mismas caras, son ahora las que dan lecciones de empleo en esta región"; y ha incidido en que para el PSOE en Extremadura "tener a un partido, el PP, que son las mismas caras que hundieron a esta región lo que hace es no darle credibilidad ninguna".



DESPOBLACIÓN



Por otra parte, preguntado por los medios sobre alusiones este pasado martes en comisión parlamentaria por parte de la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, relativas a los jóvenes que abandonan la región, el diputado del PSOE ha señalado que aquélla se refirió a un estudio del Consejo Económico y Social basado en un estudio de un catedrático de la UEx que señala que "el gran problema de Extremadura no es que la gente se vaya" sino que "el problema demográfico es que hay menos nacimientos que defunciones".



"Ese es el gran drama. El gran drama es la falta de natalidad, que lo que está provocando es que al haber más defunciones que nacimientos el índice demográfico sea negativo en Extremadura", ha añadido sobre el citado estudio.



Al respecto, González ha subrayado que "hay movimientos naturales de población" y que "claro que hay jóvenes que salen de esta región", como "también salen de Castilla-La Mancha y de Castilla y León y hay otros jóvenes que vienen".



"La pérdida de población de Extremadura fundamentalmente, y así lo dice ese estudio demográfico es porque mueren más personas de las que nacen... Y éste será un problema no solamente en el año 2019, si no somos capaces de corregir esto éste será un gran problema en el año 2030 y en el año 2040. Y ese es el gran drama demográfico que no solamente sufre esta región sino que es un problema a nivel europeo", ha ahondado el diputado del PSOE.



Finalmente, Juan Antonio González ha invitado a la oposición a que lea "detenidamente" ese estudio demográfico que, además, "da muchas pistas sobre las políticas que se tienen que implementar en Extremadura en los próximos años para corregir esos déficit demográficos".