Cs decide no asistir al acto de inauguración de Pedro Sánchez en la Feria de Zafra

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Extremadura, Cayetano Polo, ha indicado este jueves, 3 de octubre, que la formación naranja no asistirá al acto de inauguración de la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra, que contará con la presencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En un encuentro con los medios de comunicación, Polo ha explicado que Ciudadanos "no quiere ser comparsa del señor Sánchez" porque "no" quiere "acompañar a un presidente que perjudica y ataca tanto a los productores de cava extremeños" y que "se olvida de Extremadura, abandona esta región y no la dota de las infraestructuras que necesita".

En ese sentido, ha incidido en que la formación "no quiere compartir" con el presidente en funciones la inauguración de una feria "tan importante para la región" cuando Sánchez "cede a las presiones de los nacionalistas y le quita a Extremadura lo que le corresponde en cuanto a infraestructuras tan necesarias como el tren o las autovías".

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha sostenido que la situación de los productores de cava extremeños es "totalmente injusta" después de que el Ministerio de Agricultura haya decidido "dejar en manos" de la Denominación de Origen la decisión de cuántas hectáreas se pueden plantar de uva cava, según indica la formación naranja en una nota de prensa.

Por tanto, "con esta decisión, el señor Sánchez abandona a estos productores de cava, que tienen un gran potencial, y lo que necesitan es que se invierta más en la creación de bodegas y la industrialización del sector", ha defendido Polo.

Igualmente, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que "nunca" estarán al lado de un presidente que "perjudica tanto" a los productores extremeños de uva cava y que "se olvida de Extremadura en infraestructuras y financiación autonómica cediendo a las presiones nacionalistas y despreciando a los extremeños".

Por último, Cayetano Polo ha resaltado que, aunque no participarán en la inauguración oficial, sí recorrerán la feria y sus stands y darán su apoyo al sector agroganadero.