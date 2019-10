Planas defiende que el decreto sobre cava busca que sector se "responsabilice"

Ep

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este jueves que el real decreto sobre el cava aprobado recientemente por el Consejo de Ministros busca que "quienes sean profesionales del sector sean quienes tengan en definitiva que responsabilizarse de las grandes decisiones, y no las administraciones públicas", cuya labor será de "tutela".



Luis Planas ha admitido que este decreto "ha suscitado una particular preocupación y debate público en lo referente al cava, particularmente en Extremadura", tras lo ha invitado a "situar este tema en su contexto".



El ministro de Agricultura se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los asistentes a un desayuno-coloquio sobre la PAC en el que ha participado en la localidad pacense de Zafra, con motivo de la Feria Internacional Ganadera (FIG), junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Ante este asunto, Luis Planas ha explicado que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros "se refiere a las tres denominaciones de origen de carácter supraautonómico", como son Rioja, Jumilla y Cava, y ha recordado que el 83,3 por ciento de las plantaciones de cava están en Cataluña, el 10 por ciento, en la Comunidad Valenciana, y el 4 por ciento, en Extemadura.



A su juicio, la "buena noticia", teniendo en cuenta las plantaciones existentes en Extremadura en este momento, la producción de botellas de cava en Extreamdura es 3,2 millones de botellas, mientras que "el potencial de producción puede alcanzar los 15,8 millones de botellas", por lo que Luis Planas ha reafirmado que "existe aún un potencial de producción que los productores tendrán lógicamente que juzgar en función de la oferta y la demanda, y en función de la evolución de los precios".



En su opinión, es "importante y significativo, y va en línea con lo que la Comisión Europea recomienda", que "quienes sean profesionales del sector sean quienes tengan en definitiva que responsabilizarse de las grandes decisiones", mientras la administración hace una labor de "tutela".



PLANTEAMIENTO COMÚN SOBRE LA PAC



Por otra parte, y respecto a la PAC, Luis Planas ha destacado en su intervención los "avances en el Plan Estratégico para lograr "un planteamiento común en defensa de los intereses de España", para lo cual, desde el pasado mes de enero, el Gobierno de España se ha reunido con las comunidades autónomas, con cooperativas y organizaciones profesionales agrarias y medioambientales para realizar un "análisis en profundidad" de las necesidades.



Se trata, ha añadido, de lograr un "planteamiento común en defensa de los intereses de España y de los agricultores y ganaderos", con el objetivo de "diseñar las intervenciones y tener un primer borrador en el primer semestre del año y presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea (CE), al año siguiente, en 2021.



"Mi ambición es que España sea el primer Estado miembro que deposite ante la Comisión Europea su Plan Estratégico Nacional", ha asegurado Planas en su intervención, en la que ha explicado que el diseño de este Plan es algo "muy novedoso" y los trabajos de diagnóstico "están muy avanzados".



En ese sentido, ha avanzado en las próximas semanas se reunirá en Madrid con las CCAA para analizar el estado de negociación de la PAC, porque antes de pasar a definir las medidas del Plan "es necesario debatir políticamente en algunos aspectos clave", entre los ha citado el concepto de agricultor genuino, el esquema de las ayudas desacopladas, las medidas contra el cambio climático o el papel de la agricultura contra la despoblación.



De hecho, el próximo 7 de octubre el ministro se reunirá con los consejeros de Agricultura para "centrar el debate" en una jornada en la que, además, abordarán la situación del brexit.



Por otra parte, y respecto al papel que juega el cambio climático en la nueva PAC, Planas ha señalado que es algo que puede transformar todos los sectores de la economía, incluido el agroalimentario, por lo que supone "una nueva gran revolución", ha dicho.



"Cuando tenemos retos por delante, somos capaces de sacar lo mejor", ha resaltado el ministro, quien ha señalado que se trata de un gran reto colectivo que la nueva PAC puede contribuir a alcanzarlo.



EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ESTRATÉGICO



Por otra parte, el ministro ha recordado que el agroalimentario es uno de los sectores estratégicos para España y, en particular, para Extremadura que, como en el conjunto del país, tiene una gran vocación exportadora.



En este contexto, ha resaltado que la PAC juega un "papel fundamental" no solo para proporcionar una red de seguridad a los productores, sino también porque ofrece los apoyos y las herramientas para elaborar "alimentos seguros y de calidad, respetuosos con el entorno".



Precisamente, ha reafirmado Luis Planas que la PAC post 2020 es de "especial interés" para Extremadura, ya que esta comunidad es la cuarta mayor beneficiaria de esta política comunitaria en España, y tiene "dos elementos de identidad" de cara a los objetivos de competitividad y protección del medio ambiente de la futura PAC, como son la ganadería extensiva y el sistema de la dehesa, que supone un "excelente ejemplo" de simbiosis entre agricultura, ganadería y gestión sostenible del medio ambiente.



VARA REAFIRMA LA LABOR DEL PRODUCTOR



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que uno de los retos del sector agrícola es lograr que el productor "gane peso" en todo el proceso de la cadena alimentaria, con el objetivo de "garantizar el futuro de la agricultura, de los agricultores y del conjunto del territorio".



Fernández Vara ha destacado que la Política Agraria Común, la primera política europea junto con el euro, se encuentra actualmente en "una situación de sensibilidades cruzadas", ya que no solo se habla de la política agraria sino de su vinculación con elementos que forman parte del debate público, como son el cambio climático y la despoblación.



En este sentido, Fernández Vara ha asegurado que se han introducido otros elementos que no solo afectan al campo, sino al conjunto del territorio como son "nuestros países, regiones y municipios".



Por ello, ha instado a poner encima de la mesa todo lo referente al relevo generacional, "una de las cuestiones que nos ocupan y también nos preocupan", ha manifestado.



