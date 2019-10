CCOO y Extremadura Entiende luchan por "igualdad real" lesbianas y transexuales en trabajo

Ep.



El sindicato CCOO y Extremadura Entiende han firmado un convenio de colaboración para favorecer la "igualdad real" de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en los centros de trabajo de la región.



Este convenio ha sido rubricado este viernes en Mérida por la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres, quienes han estado acompañadas por el responsable del Departamento LGTBI de CCOO de Extremadura, Porfirio Méndez.



El objetivo de este acuerdo es trabajar de manera conjunta entre las dos entidades para dotarse de herramientas que permitan informar y sensibilizar a las empresas sobre los derechos que poseen las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales como trabajadoras.



De esta forma, Encarna Chacón ha considerado necesaria la firma de este tipo de convenios en los actuales "tiempos convulsos y de intolerancia" para luchar por la igualdad y la libertad en todos los ámbitos, por lo que el sindicato se marca el objetivo de ser la "barrera de contención" no solo en el ámbito laboral sino también en el ámbito social o educativo frente a la discriminación.



En este punto, la líder de CCOO en la región ha aludido a la doble discriminación que pueden sufrir las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, tanto por el hecho de ser mujer como por su condición y orientación sexual.



Por ello, ha considerado positivo establecer estrategias de colaboración con otras entidades que permitan erradicar e impedir la discriminación en el ámbito laboral o social y ha puesto en valor los delegados sindicales con los que cuenta CCOO para ayudar a desvelar situaciones de discriminación.



Por su parte, la presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres, ha apuntado que la asociación trabaja en un modelo integral que aborde todas las dificultades que tienen las mujeres por su orientación sexual o identidad de género.



En este sentido ha indicado que la asociación, al formar parte de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), cuenta con una trayectoria previa a nivel estatal, toda vez que CCOO y FELGTB trabajan en este ámbito, por lo que el objetivo es intentar replicar en los territorios el trabajo realizado a nivel nacional.



"Espero que esto sea una fructífera colaboración a partir de ahora y sobre todo seguir trabajando en el desarrollo de la Ley LGTBI que se aprobó en 2015 en Extremadura y que recoge medidas en el ámbito laboral que tenemos que poner en marcha ya para mejorar la situación que tenemos actualmente", ha dicho.



Finalmente, el responsable del Departamento LGTBI de CCOO de Extremadura, Porfirio Méndez, ha recalcado que el sindicato está abierto a cualquier tipo de asociación y organización para colaborar en la sensibilización y ha anunciado que el sindicato trabajará para impulsar que en los convenios colectivos se incluya la diversidad sexual y la igualdad de género.



En esta línea, ha dicho que el Departamento LGTBI de CCOO ha tenido pocos casos de situaciones de discriminación, pero se ha referido a un chico que no lo contrataron en una fábrica de transformación agrícola al parecer "porque en su DNI tenía puesto sexo femenino", aunque esta persona, al final, no denunció este hecho "por miedo", ante lo que Sisi Cáceres ha animado a hacerlo siempre que se den casos de discriminación.