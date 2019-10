En Mérida, periodistas debaten sobre enfoque de los medios en los movimientos migratorios

Ep./Rd.



La periodista Pepa Bueno ha asegurado en el II Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones que "solo se habla" de movimientos migratorios cuando suponen algún problema y "no se cuenta realmente" lo que sucede con la vida de las personas al llegar al lugar de destino.



Así, se ha pronunciado Pepa Bueno este jueves en la inauguración de este congreso que se celebra en Mérida con el objetivo de tratar el tema migratorio en los medios de comunicación a través de una realidad positiva.



En esta línea, ha afirmado que España está alcanzada "por una agenda secuestrada por el bloqueo político", algo que ha condicionado "mucho" todas las informaciones sobre este tema y ha añadido que "solo se ocupa de ello" cuando hay una tragedia.



"Los periodistas tenemos muy poco tiempo para pararnos y pensar", ha declarado Pepa Bueno, quien ve una buena oportunidad en eventos como este por la posibilidad de contrastar con compañeros de diferentes partes del mundo.



Concretamente, entre los participantes destaca la presencia de la periodista de Cadena SER Pepa Bueno; el director adjunto de eldiario.es, Gumersindo Lafuente; el exdirector de El Mundo David Jiménez o el director adjunto de El Confidencial, Ángel Villarino.



De tal manera, este congreso pretende poner el foco en la manera en la que los periodistas cuentan las migraciones con el objetivo de construir una realidad positiva acerca de este hecho.



Por otro lado, la periodista colombiana María Teresa Ronderos ha incidido en la necesidad de saber cuáles son las características necesarias para redactar una información sobre migraciones, por lo que ha explicado que actualmente "se hace distinto a como se debería".



De tal modo, ha subrayado que los periodistas en ocasiones "se dejan llevar por los casos más extremos" y "no cuentan la historia", por lo que todo se centra en el "momento dramático" de la migración.



En este evento, también ha estado presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



BUSCAR LA RUPTURA DE FRONTERAS



Por su parte, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado este jueves que el actual escenario europeo "busca la ruptura de fronteras y compartir una visión del mundo en torno a un proyecto colectivo, frente al levantamiento de muros o la imposición de fronteras".

Durante su intervención, el máximo mandatario extremeño ha destacado la “virtualidad” de este tipo de congresos que tiene como fin analizar de manera especializada el fenómeno de las migraciones, que junto al cambio climático y la despoblación conforman uno de los discursos globales que preocupan a la sociedad actual.

Además, el presidente autonómico ha asegurado que cuando existe “una inundación de informaciones”, lo primero que se pierde es la verdad, por lo que ha instado a ser capaces de encontrar “la verdad, la que tiene sentido y razón y la que contribuye a construir mejores personas con capacidad para la toma de decisiones”.

Por otro lado, Fernández Vara ha sostenido que a día de hoy “estamos con cargo a deuda esquilmando el planeta”, en referencia a que el pasado 29 de julio se agotaron todos los recursos que puede generar en un año, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Una consecuencia, según ha aseverado, que generará más de 250 millones de migrantes climáticos a mitad del siglo XXI.

Por ello, Fernández Vara ha urgido a la necesidad de trasladar esta problemática al “primer lugar de la información” para “examinarla con serenidad y con mesura” diferenciando “lo urgente de lo importante”, ya que es en este contexto donde se puede analizar una realidad que "no nos es ajena".

Finalmente, el presidente de la Junta también ha hecho referencia al contexto actual en el que el mundo está presidido por la crisis de la representación política, la atomización de los movimientos sociales y la proliferación de la gentrificación, "apostando por la búsqueda de soluciones que permitan dar respuesta a todos estos problemas".

Por otro lado, Rodríguez Osuna ha reiterado que Mérida es "una ciudad de valores", por lo que ha explicado que el ayuntamiento puso en marcha hace dos años un centro de acogida para personas migrantes.



"Me parece excepcional que sea Mérida la ciudad que acoge este Congreso", ha declarado Osuna, quien ha indicado que la ciudad espera ser modelo para este tipo de iniciativas, así como ha destacado el papel de la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo en este tipo de actividades.



Finalmente, Osuna ha pedido a los medios de comunicación que trabajen para visibilizar este tipo de problemáticas y para "no cerrar puertas" al que viene huyendo del hambre, la guerra o el clima.



"CONGRESO MUY AMBICIOSO"



Por otra parte, la presidenta de una de las entidades organizadoras , la Fundación PorCausa, Lucila Rodríguez, ha indicado que es un congreso "muy ambicioso", donde hay tres idiomas oficiales y más de 50 ponentes.



"Vamos a abordar los grandes retos del periodismo de migraciones que son la vulnerabilidad de las personas que se mueven", ha declarado Rodríguez, quien ha indicado además que se va a hablar sobre la complejidad de los procesos migratorios y el problema de las audiencias "con mucha desafección".



Al respecto, ha señalado que el reto es "narrar las migraciones de otra forma" para que las historias lleguen a todos los sitios, aunque ha lamentado que los periodistas cuentan "siempre el tema igual".



En esta línea, ha afirmado que hay una relación entre los procesos migratorios y la xenofobia, ya que los medios "tienen el poder" de narrar y de convertir las cosas en realidad, aunque ha indicado que "la culpa no es de los periodistas".