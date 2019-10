PP denuncia vertido de aguas residuales del Hospital Universitario de Cáceres

Ep

El portavoz de Infraestructuras del PP en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, ha denunciado un vertido de aguas residuales "sin depurar" procedentes del Hospital Universitario de Cáceres en un área de recreo de la finca El Cuartillo, concretamente junto a las pistas deportivas donde se pueden ver "charcos de aguas negras llenos de moscas" en los que se aprecian restos de guantes de látex, entre otras cosas.



Del Moral, que ha mostrado varias fotografías de los vertidos que podrían incurrir en un delito medioambiental, ha señalado que el agua sale por una tubería que viene "directamente" del nuevo hospital pero se desconoce el servicio o la instalación concreta de la que procede, y si el agua puede llegar al río Guadiloba o "contaminar" las fincas colindantes donde pasta ganado.



El vertido se viene produciendo desde hace unos quince días y tanto la Junta de Extremadura, responsable del centro hospitalario, como la Diputación Provincial, propietaria de El Cuartillo, "conocen los hechos", según ha dicho el diputado 'popular', ya que se ha podido ver un camión de la empresa Conyser, de los que se usan para limpiar las fosas sépticas, sacando el agua de los charcos para "quitarla de la vista".



"Los hechos que estamos denunciando pueden ser o graves o gravísimos", ha subrayado Del Moral, que ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, quien también ha pedido al ayuntamiento que envíe unos técnicos municipales a la zona para conocer el alcance de estos vertidos. El PP ha puesto los hechos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil para que investigue si son susceptibles de posible delito medioambiental.



Así, las cosas, el PP se pregunta cómo es posible que un hospital "recién estrenado" vierta aguas residuales directamente al campo, y pide que se aclare desde cuándo se están produciendo esos vertidos y si son residuos "peligrosos". "¿Cómo es posible que no se haya solucionado este problema y se haya optado por una solución impresentable?", ha interpelado el diputado que califica la situación de "muy grave".



Del Moral solicita también que se haga un seguimiento de los ganados que pastan en las fincas colindantes por si hubieran podido beber de estos regatos que, según ha dicho, "se aprecian a lo largo del río Guadiloba" y también quiere saber si han llegado al Almonte y si puede afectar a la toma de agua que se bombea hacia el embalse para el abastecimiento de la capital cacereña.



"DESASTRE DEL MEDIO HOSPITAL"



Por su parte, el portavoz municipal, Rafael Mateos, ha insistido en que este vertido es una muestra más del "desastre" que ha supuesto la apertura del "medio hospital", y ha advertido que muchas familias se acercan a la finca El Cuartillo a disfrutar del campo por lo que podríamos estar ante un caso de "salubridad", ya que los vertidos están en un área de recreo de acceso público.



"Pedimos a la Junta de Extremadura que aclare qué tipo de vertido es, por qué se está produciendo y, sobre todo, cuándo van a cesar, y hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Cáceres para que, de manera inmediata, envíe a técnicos municipales para que se propongan las medidas correctoras necesarias para que esos vertidos cesen", ha incidido Mateos.



También se ha referido a la Diputación Provincial, propietaria de la finca El Cuartillo, que tiene conocimiento de que los vertidos se están produciendo en su terreno, por lo que considera que la institución provincial "debe exigir a la Junta de Extremadura que cesen los vertidos".



"Lo que mal empieza, mal acaba", ha sentenciado Mateos en alusión a la apertura del Hospital Universitario de Cáceres que, a su juicio, se abrió por cuestiones electoralistas, lo que ha dado lugar a que se sucedan los "fallos" de funcionamiento y organización en el centro hospitalario como este vertido o la evacuación la semana pasada por un fallo eléctrico. "Esa infraestructura no estaba en condiciones de abrirse", ha añadido.



Mateos también ha criticado a la Junta por generar "falsas expectativas" en relación a la segunda fase del hospital que, según el presidente de la Junta de Extremadura, se va a construir con fondos europeos, cuando "ni siquiera se sabe si van a llegar esos fondos". "Es una utopía", ha dicho el portavoz 'popular', que acusa a Fernández Vara de "engañar a los cacereños". "No queremos promesas, sino cumplimientos y realidades", ha concluido.