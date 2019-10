48 caldos de 9 empresas optan a IV Premios Espiga Cava de Caja Rural de Extremadura

Un total de 48 caldos de nueve empresa diferentes han concurrido a los IV Premios Espiga Cavas, patrocinados por Caja Rural de Extremadura.



En concreto, la categoría que más muestras ha recibido ha sido la de los cavas con menos de 15 g/l de azúcar, como son Brut Nature, Extra Brut, Brut, con un total de 26, mientras que a la categoría de Cava con más de 15 g/l de azúcar (Extraseco, semiseco, seco, dulce) ha recibido 11 muestras, al igual que la categoría Premium para los cavas Reserva y Gran Reserva.



Ante esta "amplia participación", el director técnico del concurso estableció una precata en la que se seleccionaron las muestras de las dos primeras categorías que pasaron a la fase de cata final, mientras que las muestras de la categoría Premium pasaron directamente a esa cata final.



A partir de ahí, la precata se realizó en la Estación Enológica de Almendralejo el día 11 de octubre con un jurado compuesto por representantes de las diferentes empresas elaboradoras de cava de Almendralejo y del Comité de Cata de la D.O. Ribera del Guadiana.



La cata final se realizará este viernes, 18 de octubre, en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo bajo el sistema denominado "cata a ciegas" por el cual el catador no conoce, en ningún momento, la marca comercial del cava que se está evaluando.



Esta selección la realizarán destacados catadores de diferentes instituciones extremeñas y en presencia de un notario.



ENTREGA DE PREMIOS



Cabe destacar que una vez se determinen los mejores cavas, está previsto que la entrega de premios se realice en la finca El Toril, de Caja Rural de Extremadura, el 30 de octubre.



En concreto, se distinguirán en cada categoría de las presentadas con los premios 'Espiga de Oro', 'Espiga de Plata' y 'Espiga de Bronce'.



Asimismo, se concederá la distinción 'Gran Espiga' al cava que consigue la mejor puntuación de todos cuantos participan en la presente edición, indistintamente de la categoría.



"PREMIOS ESPIGA CAVAS"



Cabe destacar que en los premios 'Espiga Cavas', patrocinados por Caja Rural de Extremadura, pueden participar todas las empresas elaboradoras y/o comercializadoras de cavas producidos en Almendralejo acogidos a la D.O. Cava y que tengan su razón social en Extremadura.



La presidencia del concurso ha correspondido al presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo Arroyo y la dirección Técnica corre a cargo del jefe de Sección de la Estación Enológica de Almendralejo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Emiliano Zamora.



Estos Premios Espiga Cavas se suman a los diferentes reconocimientos que patrocina Caja Rural de Extremadura con el objetivo de "reconocer y promocionar a los magníficos productos de la región".