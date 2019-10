Abalos reafirma plazos del AVE extremeño y, servicio está "condicionado" a la seguridad

Ep/Rd



El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha reafirmado en los plazos del AVE a su paso por Extremadura para que la plataforma y montaje de vía entre Plasencia y Badajoz esté en 2019 y su electrificación en 2020.



Ábalos ha señalado en relación a estos trabajos la finalización de las obras de plataformas en 140 kilómetros, lo que supone un 88 por ciento de la longitud; que en marzo comenzaban las obras de montaje de vía entre Plasencia y Cáceres, unos 68 kilómetros; o que han adjudicado hace dos semanas el montaje de la segunda vía entre Cáceres y Mérida, unos 40 kilómetros.

En este sentido, ha añadido que, "hace un año y medio, ambas actuaciones se encontraban aún en fase de proyecto", recordando que, en los próximos meses, estarán en "disposición" de comenzar las remodelaciones de las estaciones de Mérida, Badajoz, Plasencia y Cáceres.



No obstante y sobre el tramo entre Madrid y Oropesa, Ábalos ha reconocido que es el "más complicado" y están redactando el correspondiente estudio informativo que se inició en 2018, y en relación al cual ha criticado que la "inacción" del anterior Ejecutivo provocó que caducara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que han tenido que "volver a empezar".



De igual modo y, sobre los plazos para la puesta en marcha del AVE ya electrificado entre Madrid y Badajoz, el titular de Fomento ha explicado que en 2020 podrán realizar las pruebas de seguridad, la cual es "determinante" y "no" le "provoca ninguna ansiedad una puesta de servicio" si previamente "no" se garantiza.



"INTERESA" Y "OCUPA" EXTREMADURA



Durante su intervención en el Desayuno Informativo 'Cohesión territorial y movilidad: Una oportunidad para Extremadura', organizado por El Periódico de Extremadura, Ábalos ha dicho que le "interesa", le "preocupa" y le ha "ocupado" Extremadura, "sin duda también por vuestra presión, hay que decirlo todo", y principalmente en lo relacionado con las competencias del Ministerio de Fomento.



Sobre el "déficit" de inversión en infraestructuras que ha venido padeciendo la región extremeña, ha expuesto que una de las primeras "problemáticas territoriales" que abordó al inicio de su responsabilidad fue la situación de las líneas ferroviarias en Extremadura en este encuentro que ha contado con la presencia del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; o la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, entre otras autoridades.

Respecto a dicha línea ferroviaria, ha recordado que hace un año asistió a una reunión del Pacto por el ferrocarril y mantuvo un encuentro con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que transmitió las actuaciones que el ministerio "había puesto e iba a poner en marcha".



Unas actuaciones que "requerían un tiempo de actuación" y cuyo resultado "no serían tan inmediatos como nos gustaría", a la vez que ha defendido que, a día de hoy y aunque es "consciente" de que "siguen produciéndose incidencias", la situación "ha mejorado" gracias al impulso de actuaciones en alta velocidad o en la red convencional, así como en el "esfuerzo presupuestario" dedicado a la región por el Gobierno.



El ministro de Fomento en funciones ha señalado que en un año el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha licitado más de 660 millones de euros en el ferrocarril extremeño, una cuantía que supera "la suma de la licitación publicada en los seis años del anterior Gobierno" del PP y de manera que Extremadura ha pasado de la posición 14º a la 2º en el ránking de licitación per capita del Ministerio de Fomento.



Ha insistido en que también han aumentado la puntualidad de los trenes en13 puntos con respecto a mayo de 2018 o que han disminuido los tiempos de viaje que desde el pasado mes de octubre se han reducido en una media de 15 minutos.



OBJETIVOS DE FOMENTO



Así y en relación a los objetivos marcados por Fomento en los primeros meses de acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha manifestado que se marcaron unos objetivos en Extremadura que a su vez son "coincidentes" con la política de transporte que quieren desarrollar a nivel general, y en la que "el derecho a la movilidad, el acceso a una vivienda digna y la seguridad fueran una prioridad", que "busca revertir el déficit de inversión" y que "se caracteriza por la racionalización y reorientación de los recursos allá donde más se necesitan".



Para el Ministro, "en este contexto, Extremadura es sin duda una prioridad, a día de hoy estamos trabajando en la dirección comprometida y creo que es la correcta además, impulsando medidas, inversiones y proyectos que nos permiten continuar avanzando en el futuro", mencionando algunas de las actuaciones realizadas por Fomento en la línea convencional.



Asimismo, ha avanzado que Fomento se está "preparando para el futuro" con la licitación de los trenes híbridos para su circulación en las líneas extremeñas una vez que entre en servicio el tramo entre Plasencia y Badajoz electrificado y que dicha licitación se enmarca en un "ambicioso" plan "completamente licitado" por 3.000 millones de euros para la adquisición y renovación del material rodante y con el que renovarán aproximadamente el 50 por ciento del parque de trenes dedicados al servicio público.



También se ha referido al Corredor Atlántico al ser preguntado por dicho eje de comunicación ferroviaria y por la potenciación del Corredor Mediterráneo, sobre lo cual ha remachado que, para el Gobierno, es "fundamental" el primero y que ambos son los "dos grandes corredores que cabe potenciar", aunque "es verdad" que el segundo "lleva mucho más desarrollado" pero que "también es verdad que se inició mucho antes". Además, ha advertido que España es "de lo más avanzado que hay" en las redes europeas de corredores frente al resto de territorios.



AGRADECIMIENTO DE VARA



El presidente de la Junta de Extremadura ha intervenido también en este desayuno en el que ha agradecido el trabajo realizado por José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Fomento para hacer que el tramo de la alta velocidad ferroviaria Badajoz-Plasencia vaya a ser "una realidad" a fines del próximo año 2020.



Sobre Ábalos, ha dicho de éste que ha sido junto con Íñigo de la Serna "el único ministro que se ha tomado en serio esta tierra" y ha recordado los más de 600 millones de euros que se han licitado "solo en el último año".

Asimismo, van a permitir que esas obras se puedan terminar, como también ha agradecido al ministro de Fomento que su departamento haya aceptado asumir la titularidad de la carretera que une Cáceres y Badajoz, antigua EX100 y actual N-523, para convertirla en autovía.



Para Fernández Vara, "nadie nos está regalando nada" y el Estado tiene "una deuda histórica" con Extremadura, a la vez que ha abundado en que "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos" y ha anunciado que dentro de unos años, cuando se haya hecho realidad ese "no ser menos que nadie", habrá que recordar la aportación "de un ministro como José Luis Ábalos".