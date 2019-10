Candidatos PSOE Badajoz y Cáceres: Los extremeños deben elegir entre avanzar o retroceder

Ep.



Los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por Cáceres y Badajoz para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, han coincidido este lunes en que los extremeños deberán elegir en estos comicios entre "avanzar" con gobiernos progresistas o "retroceder con la derecha".



De esta forma se ha pronunciado el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Badajoz, Valentín García, en una rueda de prensa conjunta con los candidatos socialistas por Badajoz y Cáceres al Congreso y al Senado, en la que ha reiterado que en estas elecciones "está en juego avanzar o retroceder" en derechos en España.



En su intervención, Valentín García ha reafirmado que las próximas elecciones "son muy importantes para los extremeños y para Extremadura", tras lo que ha señalado que los comicios del 10 de noviembre tienen un "elemento diferenciador" con el resto, y es que se va "a evaluar de nuevo a los que hicieron políticas durante siete años de recortes y de retroceso", y a los que "durante doce meses ha hecho una política de progreso".



Por este motivo, "los extremeños tienen dos opciones: avanzar o retroceder, no hay opciones intermedias", ya que "no hay fuera del PSOE o fuera de la derecha nadie que pueda gobernar en este país", por lo que el 10 de noviembre se va "a dilucidar si gobierna el PP o gobierna el PSOE", ha resaltado.



"Si gobierna el PP tendremos las políticas de siete años de recortes, y si gobierna el PSOE tendremos mayoría social de progreso para este país", ha reiterado el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Badajoz, quien ha explicado que los extremeños deben elegir entre "avanzar o retroceder" en tres cuestiones fundamentales, como son infraestructuras, financiación autonómica y derechos sociales.



Así, y respecto a las últimas encuestas electorales publicadas que reflejan una subida del PP, Valentín García ha explicado que "las encuestas son un reto" y "sirven solo cinco minutos después de haberlas leídos, a los seis minutos ya no sirven", ha resaltado.



Por este motivo, "las encuestas no nos mueven, no nos conmueven ni van a hacer que cambiemos nuestra tesitura", ya que en estas elecciones "no nos jugamos que acierten las encuestas o no, nos jugamos avanzar o retroceder, y eso los ciudadanos de Extremadura lo saben".



En este punto, y respecto a la situación en Cataluña, Valentín García ha apuntado que "hoy queman contenedores, y con el PP declararon la independencia. Yo creo que algo hemos avanzado", ha resaltado.



"BLOQUEO DE LA DERECHA"



Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres, Belén Fernández, ha lamentado que la derecha "sometió a un bloqueo a este país sin ningún tipo de posibilidad de opción alternativa", y con una izquierda que "no ha sabido aceptar lo del interés general", lo que ha llevado a la repetición electoral que "el PSOE en ningún caso ha deseado".



A juicio de Fernández, el partido que gana las elecciones, en este caso el PSOE, "tiene la principal responsabilidad de formar gobierno, pero no cualquier gobierno", sino que la responsabilidad es "garantizar un gobierno estable y fuerte que permita afrontar los grandes retos" que vienen.



Así, ante estas elecciones generales, Belén Fernández ha confiado en que "la ciudadanía española haya sabido ver que solamente el PSOE es la única opción política que a día de hoy puede garantizar un gobierno estable y fuerte", así como que tiene una "hoja de ruta" que permitirá "llevar a España donde debe estar".



Una forma de actuar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha "demostrado en el año que ha estado en el Gobierno", que se ha convertido en "ejemplo en muchos países por las medidas y por las políticas que hemos llevado a cabo" y ha "sentado las bases del rumbo que debe llevar este país al futuro".



Por este motivo, el PSOE no ha presentado a estas elecciones "un programa electoral sin más, sino un programa de gobierno, que pone a España en el lugar que debe estar", y que "antepone la convivencia y el diálogo a la crispación y al aislamiento".



En ese sentido, la candidata socialista ha reafirmado que el panorama político actual solo ofrece dos opciones, como es por un lado "una opción de gobierno que garantice el progreso, la estabilidad y la solvencia", y por otro, "el bloqueo", ha reafirmado.



"Por todo esto es importantísimo que el 10 de noviembre la ciudadanía responda, ya tenemos un electorado responsable, que lo que quiere es un país de progreso", ha destacado Belén Fernández, quien ha instado a "demostrar esa responsabilidad el 10 de noviembre en las urnas".