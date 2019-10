Aprobado el cambio sobre los diputados no adscritos en el Reglamento de la Asamblea

Ep.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, día 24, por el procedimiento de lectura única, la modificación del Reglamento de la Cámara autonómica en lo relativo al régimen jurídico de la figura del diputado no adscrito.

La iniciativa ha recibido el apoyo del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, y el voto en contra del PP.

Así, el cambio introducido afecta al apartado 1 del artículo 39 del Reglamento de la Asamblea, que pasa a estipular que los diputados dejarán de pertenecer a un grupo parlamentario por voluntad propia expresada ante la Mesa o por expulsión del mismo, "notificada expresamente por el portavoz de dicho grupo a la Mesa, excepción hecha del Grupo Mixto".

De igual modo, se modifica el apartado 3 del artículo 113 del Reglamento de la Cámara legislativa extremeña, referido a la figura del letrado mayor y secretario/a general.

Con ello, se establece que dichas figuras serán nombradas por la Mesa de la Asamblea a propuesta de la presidencia de la Cámara, por los procedimientos legalmente previstos y entre funcionarios/as de la categoría de Letrados o Técnicos Superiores Especialidad Jurídica, de la Asamblea de Extremadura o de la Administración autonómica extremeña, "siempre que lleven en servicio activo en dicha categoría o especialidad, al menos, un periodo de 10 años y no hayan ocupado cargo público o de naturaleza eventual en los ocho años anteriores a su nombramiento".

La reforma del Reglamento de la Asamblea aprobada este jueves entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, y también se publicará en el Diario Oficial de la comunidad (DOE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

PSOE

En su turno de intervención este jueves, el diputado del PSOE Jorge Amado ha defendido la reforma del Reglamento para apostar "sin ambigüedades" por la "transparencia" y "sin titubeos", a través de una "buena cultura democrática y de partidos".

Así, ha recalcado que la reforma reglamentaria aprobada este jueves "va en perfecta consonancia con el acuerdo anti-transfuguismo" de los partidos, y es un "cortafuegos para los mercaderes de la política".

Además, ha recalcado la apuesta de su grupo por que se constituya un grupo de trabajo para que se lleve a cabo una reforma "integral" del reglamento para "adaptarlo a la realidad actual" de la Asamblea.

En este sentido, ha defendido que el PSOE tratará de obtener "el máximo consenso posible" para "acordar para mejorar" el Reglamento, e incidir así en que "los grupos minoritarios tengan más protagonismo, más participación, que haya más transparencia en las comisiones, en las juntas de portavoces o que se ponga en marcha el voto telemático".

Además, Jorge Amado ha rechazado la "cantinela llorona" de que su partido aplica el "rodillo de la mayoría absoluta", y ha defendido la "capacidad de decisión" de su formación para "aplicar el programa electoral".

"Los ciudadanos precisamente nos han votado justamente para que hagamos esto. Llámenlo rodillo las veces que quieran. Nosotros lo llamamos democracia", ha espetado el socialista, quien ha afirmado que el PP durante su etapa de gobierno en la región "modificó el reglamento a su antojo" para sus "socios" entonces de Izquierda Unida.

PP

Mientras, el diputado del PP Fernando Manzano ha afirmado que con la reforma del Reglamento el Grupo Extremadura Unida busca "expulsar a alguien de su grupo parlamentario", dentro de la relación "de Pimpinela" que según ha afirmado mantiene dicho grupo con el PSOE esta legislatura, en el sentido de "ahora me quiero, ahora no".

"El PP no tuvo nada que ver en esa reforma del 39.1 en 2013", ha incidido en todo caso Manzano, quien ha indicado que con la modificación aprobada lo que se hace es "retorcer" el Reglamento de la Cámara, el cual según ha dicho hasta ahora "ha funcionado correctamente".

El 'popular' también ha criticado el procedimiento de la lectura única para aprobar la modificación reglamentaria.

"El reglamento son las reglas de juego que tenemos todos aquí y que tenemos que respetar y no vale dependiendo en un momento determinado si me beneficia algo o no cambiar el reglamento en un sentido o el otro", ha espetado.

CIUDADANOS

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha criticado la reforma del Reglamento "por tercera o cuarta vez en cinco meses escasos de legislatura", así como que se haya hecho mediante el procedimiento de lectura única, "imposibilitando que se puedan presentar enmiendas".

"El Reglamento de la Cámara no es un recetario de cocina que el cocinero puede cambiar a su antojo", ha afirmado Baselga, quien ha criticado que el PSOE trate de "cambiar las reglas del juego" en medio, ha dicho, del "partido", y ha considerado que esto evidencia "oportunismo político" por parte del "rodillo" de la mayoría absoluta socialista.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos ha defendido en todo caso la reforma del Reglamento, y ha apostado por que se convoque "de una vez" la comisión que permita reformar dicha cuestión "en profundidad o no".

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que las cuestiones que afectan al propio funcionamiento de la cámara "no interesan al conjunto de la ciudadanía", pues suponen "debates internos sobre las cuitas de la Cámara".

Ha defendido en todo caso la "necesidad" de reformar el Reglamento de la Asamblea "en profundidad" para que sea "útil y eficaz"; y ha considerado que el actual "tiene mucho que mejorar" y hay que ponerse "manos a la obra".

De Miguel, ante el "desprestigio de los políticos creciente", ha rechazado también que el Reglamento de la Asamblea actual "ampara e incentiva una práctica como el transfuguismo", algo a lo que "no" se puede "poner alfombra roja".