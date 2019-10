Junta: la decisión final sobre la mina de litio la tendrá el Ayuntamiento de Cáceres

Ep

De esta forma, lo ha señalado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, recalcando que la Junta respetará la autonomía municipal con respecto a la instalación de la mina de litio en Cáceres.

Así, lo ha explicado García, en una comparecencia a petición propia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre la situación administrativa de los expedientes relacionados con los derechos mineros en tramitación en Cáceres.



Una comparecencia que el diputado del PP Bibiano Serrano ha señalado que ha realizado "a rastras" por la solicitud de comparecencia registrada anteriormente por su grupo parlamentario, para poder así finalizar el debate.



En su intervención, en la que ha ofrecido detallada información sobre el estado de los cuatro expediente mineros que afectan a Cáceres, García ha recibido críticas por parte de la oposición y el apoyo del grupo socialista.



El diputado del PSOE Carlos Labrador ha continuado con la postura defendida por la consejera, al señalar que la decisión definitiva sobre la mina de litio la tiene la propia ciudad. "Si Cáceres y su ayuntamiento no quieren mina, nunca habrá mina de litio en Cáceres", ha subrayado Labrador, quien ha recordado el posicionamiento contrario al proyecto por el alcalde socialista, Luis Salaya, y las decisiones adoptadas por el grupo municipal al rechazar la modificación del plan municipal que, a día de hoy, impide la apertura de una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflórez.



La propia consejera, al inicio de su intervención, ha señalado que pretendía con esta comparecencia exponer de forma "aséptica" la situación en la que se encuentran los expedientes para evitar "situaciones erróneas", pero ha acabado acusando a los grupos de la oposición de realizar intervenciones "populistas e interesadas" sobre esta cuestión.



Así, y en respuesta a PP y Unidas por Extremadura, que le han pedido que garantizara el PSOE no promoverá en esta legislatura en la que cuenta con mayoría absoluta la aprobación de una figura que le permita a la Junta esquivar los planes municipales para la instalación de proyectos empresariales, ha señalado que la Junta "mantiene su posición y la mantendrá", y que no hay "ni un solo indicio de que vaya a cambiar" su postura al respecto, por lo que ha reiterado que la decisión sobre la mina la tendrá el consistorio cacereño.



LOS EXPEDIENTES SEGUIRÁN



En todo caso, ha subrayado que la tramitación de los expedientes va a continuar, porque como administración tiene que garantizar los derechos de "todas las partes", tanto de la empresa promotora, como de los ciudadanos.



En concreto, y a modo de resumen, la consejera ha señalado que el permiso del proyecto Valdeflórez se encuentra en exposición pública, tras retrotraerse el expediente tres años por un defecto de forma que ha reconocido que se ha producido en la tramitación, relativo al incumplimiento de los plazos de exposición.



A su vez, el expediente Ampliación Valdeflórez se encuentra pendiente de un informe de la abogacía de la Junta de Extremadura; el tercero, el proyecto San José, está a la espera de que se resuelvan los dos anteriores; y el cuarto y último, llamado Exploración Extremadura, se encuentra aún en "fase inicial".



"LA JUNTA NO TIENE LA DECISIÓN FINAL"



En la misma línea que la consejera se ha pronunciado el diputado socialista Carlos Labrador, quien no obstante ha sido aún más claro que la propia consejera a la hora de fijar el posicionamiento del Ejecutivo regional sobre este proyecto: "la Junta no tiene decisión final sobre la explotación de la mina, le corresponde única y exclusivamente al ayuntamiento y a la ciudad", ha espetado desde la tribuna del hemiciclo al que han asistido como público representantes de la Plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres.



Asimismo, ha defendido la actuación de la Junta en la tramitación de los expedientes, que ha definido como de "transparencia y respeto a las posiciones políticas, ciudadanas y empresariales", así como también a la autonomía municipal. En este punto, ha recordado que el ayuntamiento cacereño a defendido un "no rotundo" a la mina de la Montaña, por lo que, ha insistido, "si Cáceres no quiere mina, no habrá mina".



Por el contrario, ha criticado la postura del resto de partidos políticos, en especial al PP, al que ha acusado de "intentar engañar a la ciudadanía con falsas situaciones", para lo cual, ha señalado, sus dirigentes han cambiado de posición con respecto al proyecto, con alusiones directas a la exalcaldesa Elena Nevado.



"CHAPUZA MONUMENTAL"



En su intervención, el diputado del PP Bibiano Serrano ha calificado como "chapuza monumental" la tramitación del expediente por parte de la Junta, después de que se haya tenido que retrotraer tres años por un defecto de forma, así como ha criticado la falta de transparencia de una consejera que, ha asegurado, se ha visto obligada a dar explicaciones ante un pleno al que ha acudido "a rastras" tras la solicitud de comparecencia registrada previamente por los 'populares'.



Bibiano Serrano ha subrayado que se trata de un proyecto que la ciudad de Cáceres "ha demostrado no querer", y en este sentido ha agradecido la labor que realiza la citada plataforma, que asegura que lidera el rechazo social a un proyecto minero que se encuentra a menos de 1.500 metros del Hospital Universitario y a menos de 500 del santuario de la Montaña.



Asimismo, ha criticado que la empresa pretende "sacar el litio y largarse", como ya ocurrió en la mina de Aguablanca, en Monesterio, donde ahora "hay que inyectar dinero público para aguantar el chaparrón".



Serrano ha reprochado en este sentido que el proyecto no contemple la instalación de empresas auxiliares, como podría ser la instalación de una industria de construcción de batería para automóviles. "Para nosotros el hoyo, el problema y la suciedad. Para otros el empleo y el trabajo", ha aseverado.



ALFOMBRA ROJA PARA LOS PROMOTORES



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, ha señalado que fuera de la región "nadie entiende" que en una comunidad con las tasas de pobreza y desempleo que presenta Extremadura y Cáceres, haya una empresa interesada en una inversión de más de 300 millones y que la respuesta del alcalde sea ponerse "detrás de la pancarta".



En su opinión, la decisión sobre la viabilidad del proyecto debe recaer en los técnicos de la administración regional, y en este sentido considera que tanto la Junta como el ayuntamiento deberían ir "del brazo" de la empresa para tratar de conseguir que este proyecto se convirtiera, en caso de que lo permita la legislación medioambiental y urbanística, en un "foco industrial".



Así, ha señalado que ambas administraciones deberían "poner la alfombra roja" a los promotores hasta ver si la legislación permite el proyecto.



UN "DESPROPÓSITO"



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado abiertamente en contra de un proyecto "opaco" y que ha calificado de "despropósito".



Un proceso en el que, asimismo, ha acusado a la Junta de actuar como "cómplices de los promotores", al entender que debería haber anulado el expediente ante todas las "irregularidades" que se han producido.



En este sentido, De Miguel ha recordado la posición del ayuntamiento en contra, así como que el expediente será paralizado por el plan municipal cuando llegue al consistorio, ante lo cual se ha preguntado si la Junta continúa con su tramitación en un intento por "ganar tiempo" a la espera de que llegue de Europa una figura que permita sortear las normas municipales.



En este sentido, el portavoz de Cs ha señalado anteriormente que el litio será incluido en 2020 en la lista de materias primas "críticas" de la Unión Europea.