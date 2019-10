Monago pide a Vara un plan de rescate para que los médicos no se vayan de Extremadura

Rd./Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que ponga en marcha un plan de rescate de la sanidad para evitar que los médicos sigan yéndose de Extremadura debido a las condiciones laborales que les ofrece la Junta.

El también presidente del Grupo Popular se ha pronunciado así este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta que le ha formulado al presidente extremeño sobre si "considera que la carencia de profesionales en la totalidad de las áreas de salud tiene consecuencias en la vida de las personas".

En este sentido, Monago ha afirmado que, si las condiciones de los profesionales sanitarios son "a lo Tenorio", no puede haber una sanidad de calidad.

De este modo, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa, Monago ha afeado al presidente de la Junta que niegue la mayor ante una situación de recortes, con cierres de servicios, sobrecargas de trabajo y una precariedad extendida en la contratación del personal sanitario.

Así, Monago ha apuntado que Vara "se lo pone muy difícil" a la gente para que se quede en la región, y se preocupa de que un iceberg "se desprenda en la Antártida, pero no de que los médicos se desprendan de Extremadura".

Según el líder del PP, "nos estamos quedando sin médicos porque no hay estabilidad en el empleo", recordando a Vara que es su responsabilidad que los facultativos hagan guardias maratonianas, tengan contratos temporales o cobren menos que en el resto de España.

También ha explicado que en lo que va de año 100 médicos han solicitado la baja en su colegio, y que entre 2017 y 2018 lo hicieron 278 profesionales.

Monago ha detallado casos concretos por toda la geografía extremeña. Así, ha puntualizado que faltan traumatólogos en el hospital de Coria; en Don Benito-Villanueva faltan oncólogos desde hace años y hay pacientes en Herrera del Duque que tienen que tratarse en Badajoz, "explíqueles si eso no es recortar la vida a la gente".

Además, ha añadido que, en el área de Llerena, faltan traumatólogos y cirujanos; en Jerez, Zafra y Oliva de la Frontera faltan pediatras; en Cáceres hacen falta anestesistas y en Mérida faltan dermatólogos y hasta médicos de urgencias, entre otras muchas carencias.

VARA ABOGA POR MEJORAR LA FINANCIACIÓN

En su respuesta, Guillermo Fernández Vara ha replicado que "no es verdad que haya menos profesionales", ya que Extremadura cuenta en la actualidad con más de 1.300 médicos más que cuando recibió las transferencias sanitarias en 2002, tras lo que ha admitido que "hay dificultades para encontrar algunas especialidades en algunos sitios", pero "no se puede generalizar, porque no justo".

"¿Tenemos problemas? sí", ha explicado el presidente extremeño, quien ha resaltado que "se está viendo una tendencia" en la que "los chicos y chicas que terminan el MIR quieren quedarse en los hospitales grandes", por eso es necesario "replantearse" algunas cosas, debido además a que la iniciativa privada crece y "está tirando de médicos del sistema".

Por eso, Vara ha abogado por "hacer una nueva planificación de necesidades, a la vista de la nueva realidad", aunque ha reafirmado que la sanidad está ahora "muchísimo mejor que hace 15 años" cuando se inició el Servicio Extremeño de Salud, ya que la región cuenta con servicios que entonces no tenía, como unidades de salud mental, del dolor o unidades medicalizadas de emergencias.

"Ocurre que la demanda aumenta por el envejecimiento", ante lo que ha admitido que la sanidad extremeña tiene "puntuales dificultades, pero calificar eso como un desastre no es verdad", ha reafirmado.

En cualquier caso, el presidente extremeño ha destacado la necesidad de "mejorar la financiación de la sanidad", y ha considerado "un error cuando en su día se tomó la decisión de sacarla de la financiación finalista, porque en el 'totum revolutum' perdemos de vista lo que con diferencia, crece con mayor intensidad" que es el gasto sanitario.