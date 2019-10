899.419 extremeños podrán ejercer su derecho al voto el próximo 10 de noviembre

Ep.

Un total de 899.419 extremeños podrán ejercer el derecho a voto en 1.411 mesas electorales de 388 municipios de la región en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, cuando 5.615 jóvenes podrán votar por primera vez.



La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, acompañada de los subdelegados en Badajoz y Cáceres ha presentado este viernes el dispositivo electoral que se encarga de la organización de la elecciones a Cortes Generales del próximo 10 de noviembre, que cuenta con la participación directa de 19.265 personas.



En su intervención, ha concretado que podrán participar 899.419 extremeños, entre 871.584 residentes en la comunidad autónoma y 27.833 residentes en el extranjero, y que son 1.124 electores menos que en los comicios celebrados en el mes de abril dentro de un proceso en el que se incorporan 5.615 electores nuevos por haber cumplido los 18 años desde las pasadas elecciones generales de abril.



Sobre los electores extremeños residentes en el extranjero, ha comentado que se reparten por todo el mundo, siendo el país que más emigrantes acoge Francia con 7.668 extremeños, seguido de Alemania con 4.683, Argentina con 3.542, Suiza con 1.736, Brasil con 1.629 y Reino Unido con 1.086.



ADMINISTRACIÓN ELECTORAL



Del mismo modo, García Seco ha detallado que Extremadura cuenta con 388 municipios, 519 distritos, 965 secciones y 1.411 mesas electorales ubicadas en 798 colegios electorales y que, con respecto a las elecciones de abril, se mantiene el número de mesas electorales pero se incrementa en cuatro el número de colegios electorales en Extremadura con el objetivo de intentar facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso de votación.



La Delegación del Gobierno, a través de las dos subdelegaciones, ha habilitado los medios materiales necesarios para el normal desarrollo del proceso electoral del próximo 10 de noviembre, tales como las urnas, las cabinas, las papeletas de votación al Congreso y al Senado, los sobres de votación o los documentos a disposición de los componentes de las mesas electorales.



La realización de este proceso electoral supone, además, la movilización directa de 19.265 personas en toda Extremadura, entre los que se incluyen los miembros de las Junta Electorales, los de las mesas electorales, el personal colaborador de los ayuntamientos, trabajadores de la Delegación del Gobierno y las dos subdelegaciones, así como de otros organismos de la Administración del Estado, como el Instituto Nacional de Estadística o Correos.



Ese día participan directamente también 3.201 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de velar por la seguridad de todo el proceso, ha agregado, junto a los 843 representantes de la administración que transmitirán las distintas informaciones que se facilitan ese día, 685 de ellos mediante tablet y el resto con teléfonos móviles.



Todo ello en unas elecciones en las que los electores extremeños podrán optar por ocho candidaturas en la provincia de Badajoz, tanto para el Congreso como para el Senado, y nueve para cada una de las cámaras en la provincia de Cáceres.



NOVEDADES



Según ha recordado la delegada, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 no contemplaba especificación alguna para el caso de una convocatoria electoral en aplicación del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución, en el caso de disolución de las Cámaras por el transcurso del plazo de dos meses desde la primera votación de investidura sin que el Congreso haya otorgado su confianza a un candidato.



Para ello, se modificó en 2016 al objeto de contemplar esta excepcionalidad e introduciendo modificaciones para este procedimiento, que consisten en una reducción del periodo electoral y en otras medidas que pretenden reducir el gasto, junto con la simplificación de los trámites para la presentación de las candidaturas y representantes de los partidos o la reducción de las subvenciones a los partidos políticos y la limitación del gasto de los mismos en campaña.



Asimismo, ha continuado, se contempla que aquellos electores residentes en el extranjero no tengan que volver a solicitar el voto por correo o que los contratos relacionados con el proceso sean declarados de urgencia para agilizar su tramitación.



Al margen de lo recogido en esta modificación de la ley orgánica, el Gobierno ha implementado otras medidas que favorecen el ahorro, entre las cuales Yolanda García Seco ha citado la utilización de material no gastado en las elecciones del mes abril y que puede ser reutilizable, como actas, sobres, plantillas de escrutinio y similares que han permitido ahorrar en Extremadura la impresión de medio millón de documentos.



ACCESIBILIDAD



Finalmente, y con el objetivo de conseguir que el ejercicio del derecho al voto sea accesible a todos los ciudadanos, se ha colaborado con todos los ayuntamientos para que los colegios electorales sean accesibles, a la vez que se ha puesto a disposición de los electores con discapacidad visual los kit de voto braille, que han recibido 30 solicitudes de electores (nueve en Cáceres y 21 en Badajoz).



También se facilitará el traslado de ciudadanos como los residentes en núcleos urbanos donde no hay colegios electorales, ha apuntillado García Seco, que ha recordado que el pasado 28A en torno a 3.000 extremeños personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo recuperaron el derecho al voto y que desde la Delegación se impulsaron una serie de iniciativas para facilitar el proceso de votación que, en esta ocasión, se suman a un material específico para facilitar su orientación en los colegios electorales de la región.



Finalmente, ha recordado que el voto por correo puede ser solicitado hasta el próximo jueves 31 de octubre en cualquier oficina de correos y que, una vez solicitado y recibida la documentación, se podrá emitir el voto por este sistema hasta el viernes 8 de noviembre a las 14,00 horas.