"En breve", el Gobierno podría devolver terrenos de la central nuclear de Valdecaballeros

Concretamente, Ribera ha señalado que en un "plazo breve de tiempo" se dará una respuesta a la petición de devolver a Extremadura los terrenos de Valdecaballeros, toda vez que "ya nunca ahí habrá una central nuclear".



Unos terrenos que tienen "un gran potencial para hacer muchas otras cosas, en un nudo de comunicaciones interesante y en una zona interesante", ha explicado la ministra, antes de participar en un acto del PSOE en Mérida, en el que ha estado acompañada por el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara.



La ministra ha destacado que Extremadura es una comunidad "muy verde" y con un "potencial de desarrollo espectacular", dado que "por primera vez en la historia moderna del país" el gran potencial energético no está en las zonas mineras que se beneficiaron de ello para atraer, no solo respuestas energéticas y desarrollo para el país, sino para atraer también "respuestas industriales".



La producción energética actual, muy vinculada a las energías renovables, ha cambiado "radicalmente el mapa" del país. Además, ha señalado que España se encuentra en un momento en el que hay que planificar cómo cumplir con sus objetivos de energía y clima.



En este sentido, ha señalado que no se trata solo de cambiar "electrones marrones por electrones verdes", sino que hay que hacer un "despliegue industrial, de empleo, de modernización, de sostenibilidad, de reconocimiento de la contribución a la custodia del territorio en aquellos espacios que son verdes".

A este respecto, ha reiterado que la planificación de las redes de distribución y transporte de electricidad "cambian completamente el mapa".



Por ello, poder trabajar con los alcaldes, con los representantes de mancomunidades y con el gobierno de la Junta es "fundamental", en relación al encuentro celebrado este sábado organizado por el PSOE.



Al respecto, ha recalcado que "nadie mejor que los actores sobre el territorio", en referencia a los alcaldes, saben cuales son las "oportunidades concretas que se pueden impulsar, las barreras que hay que levantar".



Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que en este encuentro, que se celebra en un tiempo previo a las elecciones del 10 de noviembre, también se hablará sobre "futuro y esperanza", así como un repaso de los objetivos de la legislatura en marcha, además de trasladarles las claves del nuevo programa operativo europeo, y pedir su "colaboración" para cumplir con la estabilidad presupuestaria.



Para ello, es necesario que los alcaldes sean "comprensivos", para poder en la primera mitad de la legislatura cumplir con todos los objetivos de estabilidad.

"Ya cumplimos con algunos pero nos faltan todavía algún otro", ha recalcado Vara, quien se ha mostrado "seguro" de que, "entre todos", se logran estos objetivos.