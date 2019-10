El PSOE extremeño quiere "ganar" las elecciones en las urnas "y no solo en las encuestas"

Ep.



El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Badajoz, Valentín García, ha aseverado que el PSOE quiere "ganar" en las elecciones del próximo 10 de noviembre en las urnas "y no solo en las encuestas", sobre las cuales ha defendido que todas marcan como "tendencia" que los españoles y los extremeños "prefieren al Partido Socialista como opción para gobernar este país".



En una rueda de prensa en la sede provincial del PSOE de Badajoz, Valentín García ha remarcado que quedan "apenas 36 horas" para que arranque la campaña electoral y se ha referido a "todas" las encuestas que se han publicado "con la seguridad de que solo son encuestas" que sirven para medir la opinión de los ciudadanos cuando les han preguntado.



"Todas las encuestas tienen una característica común que marca tendencia, y esa tendencia es que los españoles y los extremeños particularmente todavía más intensamente prefieren al Partido Socialista como opción para gobernar este país", ha remarcado.



Además, ha sumado, arrojan "otra característica que es muy importante", como es a su juicio que los españoles "se sienten más cercanos al Partido Socialista que a ningún otro partido" al ser "un partido de centro, de centro progresista" y ocupar "el mismo espacio ideológico de la mayoría de los ciudadanos".



"Los ciudadanos vuelven a apuntar de nuevo claramente lo que ya habían dicho el 28 de abril y el 26 de mayo, y es que estamos en un momento en el que los ciudadanos quieren confiar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista el gobierno en los próximos años", ha agregado, para sumar que, ante la situación de "bloqueo" que se ha vivido con Ciudadanos, Partido Popular, Vox y Podemos en el Congreso, estos partidos están recibiendo "un claro mensaje de que es el Partido Socialista la opción preferida de los ciudadanos para formar Gobierno".



PEDRO SÁNCHEZ EN BADAJOZ



En su intervención, García ha destacado que se va a contar con la presencia de Pedro Sánchez el próximo día 5 en la ciudad de Badajoz para "reforzar" la campaña del PSOE extremeño y "para comprometerse nuevamente como ya lo hiciera en las campañas anteriores de abril y de mayo con los ciudadanos extremeños".



Es el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, ha dicho, es el que en 13 meses de gobierno "efectivo con plenas competencias", el resto del tiempo ha estado en funciones, "más se ha comprometido con esta región en infraestructuras, en dependencia, en educación, apoyando a la agricultura", y sobre lo cual ha valorado que "no hay comparación posible" con el "nulo apoyo" o "olvido" que tuvo Extremadura con el Gobierno de Rajoy durante siete años.



"España necesita estabilidad, estabilidad para una agenda reformista que es nuestro programa electoral porque tenemos que hacer frente a una profunda reforma del mercado laboral para acabar con la legislación laboral que nos dejó Rajoy que solo ha producido precariedad y bajos salarios", ha defendido, para abogar por una renovación del Pacto de Toledo que consolide el sistema público de pensiones para los próximos 25 años.



Del mismo modo, ha planteado reforzar el pacto por la educación y alcanzar uno que dé a las leyes educativas estabilidad para los próximos años y reforzar las políticas de igualdad "ahora que están tan cuestionadas por la derecha" y que serán el objetivo de recorte "si ganan y suman" Cs, PP y Vox, como también ha destacado la importancia de seguir apostando por una política integral contra la violencia de género, en la que el partido "más comprometido" es el PSOE y el Gobierno de Sánchez.



En la "agenda reformista" del PSOE aparecen también "nuevos derechos, todos los derechos que se derivaron de la Constitución española en este país" y que han sido puestos en marcha con leyes elaboradas por el Partido Socialista, ha continuado García, que ha agregado que se debe hacer igualmente un "gran esfuerzo" para poner en la agenda y en las políticas públicas la emergencia climática.



"Por todo ello, esas reformas necesarias necesitan de un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y que le dé estabilidad a este país para los próximos años, pero Extremadura también necesita un Gobierno estable en Madrid, necesita un Gobierno estable que apoye a nuestra región en tres cuestiones muy importantes", ha incidido Valentín García.



Seguidamente, se ha referido a un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad de prestación de servicios públicos a los ciudadanos "vivan donde vivan" y que tenga en cuenta particularidades de la región como la dispersión, el envejecimiento o el "importante" nivel de desempleo; así como a infraestructuras en las que Extremadura tiene un "déficit importante" en ferrocarril y en autovías pendientes de construcción, y en Dependencia, en la que la Junta hace "un gran esfuerzo".



De este modo y a 36 horas del comienzo de la campaña electoral, el Partido Socialista extremeño ha pedido a los ciudadanos y ha hecho un llamamiento para "convertir en realidad lo que las encuestas están marcando como tendencia: y es que ese deseo de los españoles de que haya un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez lo convirtamos en votos para dar satisfacción a lo que las encuestas dicen".



Por último, ha hecho un segundo llamamiento a los extremeños para que ese día se produzca una "gran movilización", dado que frente a lo que "está pretendiendo" PP, Cs y Vox para que "haya una gran abstención y no haya participación y la campaña pase casi sin ser percibida por los ciudadanos", el PSOE quiere que haya "un gran debate sobre los programas electorales" y de ahí nazca "una gran participación" en la que españoles y extremeños cumplan con su derecho a votar y el deber cívico de participar.



"De esa manera mejoramos la legitimidad del Gobierno que salga y mejoramos la calidad democrática, la calidad de nuestra democracia, que nadie la pone en duda, pero puede estar en riesgo si finalmente las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, consiguen la mayoría suficiente para gobernar", ha concluido.