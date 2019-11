Ibarra: España es "el vehículo para conseguir más igualdad entre la ciudadanía"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha defendido que "España es el vehículo para conseguir más igualdad entre la ciudadanía".

Así pues, en un acto de campaña organizado por el PSOE provincial de Cáceres este pasado lunes en Cabezuela del Valle, Ibarra ha trazado un paralelismo entre el país y su vehículo.

"Hoy he venido a este acto en mi coche. Sin él no me puedo volver a mi casa ni llegar hasta aquí. Yo no estoy enamorado de mi coche, pero es la herramienta imprescindible para que yo este aquí y pueda volver a casa. España es lo mismo, un vehículo, pero mucho más importante porque es la herramienta que nos permite conseguir más igualdad entre la ciudadanía", ha señalado.

Por su parte, la vicesecretaria general provincial del PSOE de Cáceres, Blanca Martín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a votar el domingo porque "la democracia es la que permite elegir para que otros no elijan por nosotras".

"Y más aún cuando hay fuerzas políticas que niegan la violencia de género y que niegan que nos matan por ser mujeres. Si queremos vivir en igualdad, el domingo hay que votar", ha añadido Martín.

A su vez, según informa en una nota de prensa el PSOE provincial de Cáceres, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta, ha agradecido a Blanca Martín que siempre esté con las y los socialistas de Cabezuela del Valle.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a votar "masivamente" el próximo domingo, "a votar por un país que progrese y se desbloquee de una vez por todas", sentenció.