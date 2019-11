Vara pide que voto progresista "se concentre" en PSOE para dejar a Vox sin representación

Ep



El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha apelado al voto progresista en las elecciones del próximo 10 de noviembre porque, según ha defendido, si el voto progresista se concentra en el PSOE pueden "dejar", como hicieron en los comicios autonómicas del 26 de mayo, a Vox sin representación en la región.



Según ha recordado Fernández Vara, en las pasadas elecciones autonómicas ya recalcó que el PSOE iba a ganar por mayoría absoluta pese a que le advertían que no lo dijese porque daba "mala suerte". "

Y ganamos por mayoría absoluta, aquí os digo que vamos a sacar un diputado más, o bien por Badajoz o bien por Cáceres", ha asegurado, para remachar: "lo vamos a sacar, de nosotros depende".



"Si le metemos un buen boquete al segundo podemos tener o el cuarto de Badajoz o el tercero de Cáceres, por eso apelo también desde aquí al voto progresista de esta tierra, conseguimos en las elecciones autonómicas que Vox no tuviera representación, tenemos en nuestras manos poderlo lograr si el voto progresista se concentra en el PSOE", ha expuesto Vara, para quien con un Gobierno del PSOE a Extremadura "le ha ido bien" y lo ha ejemplificado en los avances de estos últimos meses en tren o en carreteras como la Cáceres-Badajoz.



Así lo ha señalado durante su intervención en un acto de campaña en el Palacio de Congresos de Badajoz ante un millar de personas y en el que ha participado el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los candidatos al Congreso por Badajoz, Valentín García y Maribel García, y el secretario local de Badajoz, Ricardo Cabezas.



DEBATE ELECTORAL



Durante su intervención, Guillermo Fernández Vara se ha referido al debate celebrado este pasado lunes entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, y ha trasladado a Pedro Sánchez que están "muy orgullosos" de él y le ha dado las gracias por haber defendido anoche al PSOE, sus ideas y el país.



Para el dirigente socialista extremeño, el debate fue un "todos contra Pedro Sánchez" y "algunas veces" le parecía estar viendo la película 'Solo ante el peligro'. "El tío se zafó, cuidado que es muy complicado debatir cuando se está gobernando solo puedes perder y él ganó, lo cual tiene mucho más mérito aún", ha dicho.



Utilizando el mismo símil, ha valorado que los candidatos de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, protagonizaron la película 'Dos hombres y un destino' siendo este último la oposición "obviamente", mientras que el candidato de Vox, Santiago Abascal, protagonizó 'El hombre que mató a Liberty Valance'.



En este punto, Vara se ha referido a un artículo que publica Juan Carlos Rodríguez Ibarra haciendo "algunas reflexiones y entre ellas una que es obvia" y que hay que "combatir y denunciar" puesto que Abascal "se permite decir que va a ilegalizar partidos políticos porque incumplen la Constitución" y "ayer se cargó el artículo dos y todo el título octavo" de la Carta Magna "sin despeinarse".



Sobre el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha citado la película 'Le llamaban Trinidad' cuyo protagonista "iba así siempre muy bien preparadito con su sombrero de 'bienqueda'", y en todo caso ha hecho hincapié en que el debate "no era una película", sino la "realidad que este país tiene en estos momentos" y que en el mismo "uno exclusivamente" puede ser presidente de España "no solo porque tiene porque tiene al país en la cabeza y se lo cree, sino porque se le notaba la responsabilidad de saber que tiene que gobernar".



"Asumir la responsabilidad de este país en estos momentos, en estos tiempos tan complejos es para tomárselo muy en serio, por eso gracias querido Pedro en nombre de todos los extremeños, de todas las extremeñas, de todos quienes tenemos en tí no solo la esperanza de haber logrado de nuevo la mejor versión el PSOE", ha señalado el secretario regional del PSOE.



También ha destacado de Sánchez "el tener un proyecto para España, un proyecto en el que no sobra nadie y un proyecto en el que somos capaces de mirar hacia el futuro pudiendo mirar los unos a los otros a la cara"; al tiempo que ha defendido que el "reto" que tienen por delante es "cohesionar este país" y que en el debate "solo había una posición que puede unir y puede coser este país, que es Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español".



Por último, le ha agradecido también la celebración de la Cumbre del Clima en España, algo que hace 20 años era "impensable".

LA MATANZA DE BADAJOZ Y EL DICTADOR

A su vez, Maribel García ha recordado la historia del Palacio de Congresos de Badajoz, dedicado al alcalde del PSOE "más querido de esta ciudad" Manuel Rojas, construido por un gobierno socialista y ubicado en la antigua plaza de toros, sobre la cual ha lamentado que en agosto se cumplieron 83 años de la Matanza de Badajoz donde se produjeron la "gran parte de los más de 4.000 asesinatos crueles y sinsentido".

"La masacre que se desarrolló en nuestra ciudad fue una de las primeras evidencias en el mundo de la política de exterminio del adversario en una ciudad mayoritariamente republicana y socialista, programada por los militares golpistas", ha lamentado y tras lo cual ha dado a Sánchez las "gracias de corazón por haber hecho lo más difícil que se puede hacer dentro de la Ley de Memoria Histórica, y es sacar al dictador de un mausoleo que no tendría que haber existido".

También Valentín García se ha mostrado "emocionado" de intervenir en este espacio después de que hace 15 días España haya vivido un "acto de dignidad" protagonizado por Pedro Sánchez, al que ha agradecido en nombre de los compañeros socialistas extremeños por haber hecho "el mayor acto de dignidad en los 40 años de democracia".

Del mismo modo, ha recordado que en abril Extremadura votó socialista y que en mayo "todavía más" dando a Vara la mayoría absoluta, pero que en España no hay un Gobierno presidido por Sánchez "porque hay una mayoría de bloqueo formada por todos contra el PSOE", ante lo cual ha pedido a los asistentes que, de aquí el viernes, hagan un ejercicio de "movilización" porque "cuando la derecha quiere abstención los socialistas tenemos que responderles con participación y con movilización".

En el acto público también ha intervenido Ricardo Cabezas, que ha recordado que hacia más de 24 años que "Badajoz no era socialista", que en abril empezaron "con la reconquista" y ganaron en las elecciones en la ciudad para "rematar" en mayo ganando el PSOE, aunque le hicieron "la jugada de la cabra" en alusión al equipo de gobierno entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

"Allá ellos, lo pagarán, sobre todo los de Ciudadanos que no son nada de fiar, esos que dicen que su línea roja es Vox, mentira cochina, mentira porque aquí forman parte del gobierno municipal y no se cortan ni un pelo", ha dicho.