Vara apela al voto porque solo urnas y PSOE pueden poner en su sitio a la derecha

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado necesario que el PSOE esté "más unido que nunca", porque cuando dicho partido está unido es "invencible, por lo que ha pedido un "esfuerzo final" y que nadie se quede en casa este domingo, ya que, cuando uno no ocupa su espacio, "alguien viene y lo ocupa".

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante su intervención en un acto de campaña este miércoles en Moraleja (Cáceres), en el que ha participado junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

De esta forma, el líder de los socialistas extremeños ha agradecido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su "trabajo, esfuerzo y defensa" de los intereses generales del país y que no estuviera dispuesto a gobernar "a cambio de cualquier cosa".

En este sentido, ha reconocido que Sánchez cogió el "camino más duro" porque el "más fácil no era bueno para España", decidiendo que no quería un gobierno de coalición porque "no era lo mejor" para el país aunque quizá sí lo fuera para el PSOE, ha dicho.

También ha considerado que el próximo domingo se celebrarán elecciones sin que el PSOE y Pedro Sánchez hubieran querido, ya que lo deseable hubiera sido que se pudiera cumplir lo que los ciudadanos dijeron en las urnas el pasado mes de abril.

Así, ha recordado que se intentó "hasta la saciedad" llegar a un acuerdo ofreciendo a Unidas Podemos una vicepresidencia que "despreciaron", al igual que el Ministerio de Sanidad o la política de vivienda.

Además ha asegurado Fernández Vara que se van a repetir las elecciones porque se tumbaron los presupuestos en febrero por parte del PP, Cs y los independentistas.

EL PSOE ES EL "ÚNICO CAPAZ DE COHESIONAR" EL PAÍS

De la misma manera, el secretario general del PSOE ha asegurado que el PSOE es el "único capaz de cohesionar" el país y que, ante la crisis territorial en Cataluña, hace falta un gobierno "sólido" y "sin división".

Vara también ha apuntado que lo que más le interesa a Extremadura es que gane el PSOE porque cuando lo ha hecho a Extremadura le ha ido mejor.

Por ello, ha apelado al voto útil de los extremeños y de los progresistas para que en esta próxima cita electoral se pueda dar un resultado similar al obtenido en mayo en la región y que los que creyeron en él crean ahora en Sánchez.

Finalmente, Fernández Vara ha sostenido que el líder del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, tienen la "enorme responsabilidad" de haberle otorgado "carta de naturaleza a la extrema derecha" al haberle abierto las puertas de las instituciones.