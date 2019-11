Monago lamenta que se "quitan horas de Religión a niños" extremeños y se hace un Buda

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ironizando que el Buda es porque "la gente tiene que meditar y relajarse ante tanto enfado", tras lo que se ha dirigido a los socialistas para pedirles que "se dejen de pamplinas y se pongan a negociar la PAC, los aranceles de Estados Unidos, y que negocien para acabar con la huelga de los MIR en Cáceres y de las ambulancias".



En ese sentido, ha señalado que se va a hacer un complejo budista en Cáceres "porque la gente necesita meditación", cuando según ha reafirmado Monago, "la gente necesita soluciones", añadiendo que "el mejor contrapeso al PSOE en Extremadura" es un "Gobierno del PP en España"



Así, lo ha explicado en acto electoral celebrado en la localidad cacereña de Plasencia, en el que se ha referido a la noticia conocida este jueves de que la ciudad de Cáceres opta a la construcción de un gran complejo budista que tendría un templo y residencia de monjes, entre otras infraestructuras.



Monago ha relatado que en Extremadura "hay mucha gente enfadada" porque los jóvenes se marchan de la región, las pensiones son las más bajas de España, o las infraestructuras "se están dilatando mucho", frente a lo que ha lamentado que "la medida estrella del PSOE de Extremadura ante tanto enfado es un buda".



Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado que la región se juega "mucho el día 10 de noviembre, es un día de esperanza para construir el presente y el futuro de España, en un momento de especial delicadeza".

También, ha advertido que "después del día 10 no cabe el arrepentimiento", por lo que ha instado a "continuar trabajado para que el día 10 haya una nueva luz sobre este país".



Se trata de "una esperanza que la encarna Pablo Casado y el PP", por lo que ha abogado por "echar el resto de aquí al día 10 para que los españoles se aferren a esa esperanza que supone el PP", un partido que según ha asegurado, "en momento de crisis, siempre ha sido un valor seguro".



En ese sentido, el dirigente del PP ha aseverado que España está en la actualidad "a las puertas de un momento de recesión", tras lo que ha señalado que "todo el mundo, cuando ve que vienen curvas, empieza a tomar precauciones", pero "los socialistas, cuando ven que vienen curvas, empiezan a acelerar dentro de la curva, hasta meternos el porrazo final".



Para Monago, eso es lo que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es "acelerar e intentar tapar los problemas con más gasto público, como se hace en Extremadura", debido a que "lo que les importa es única y exclusivamente, mantenerse en el poder".



Junto con ello, ha aseverado que en el PSOE "no hay ideas, no hay un modelo de España", sino que "hay un agachar la cabeza ante las preguntas y los interrogantes de los españoles", como ocurrió el otro día en el debate electoral entre los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno, en el que Pablo Casado estuvo "sereno y propositivo".