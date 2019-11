Blanco-Morales: Acuerdo entre Sánchez e Iglesias no afectará a elaboración del PGEx

Ep./Rd.

La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda y Administración Pública, ha señalado que el acuerdo anunciado este miércoles entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no afectará a la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que ha reiterado que llegarán a la Asamblea a lo largo del mes de noviembre.



En este sentido, ha señalado que la Junta ejerce su "responsabilidad" con respecto a la elaboración de las cuentas haya o no haya gobierno, si bien ha confiado en que "haya pronto" un Ejecutivo que presente unos presupuestos generales que también tengan en cuenta las necesidades de Extremadura", que es lo que el Ejecutivo regional va a "reivindicar siempre".



En este punto, ha reiterado que la Junta ha ejercido su responsabilidad en cuanto a la elaboración de las cuentas a pesar de las "dificultades" que ha encontrado por este "escenario inédito", en referencia a que el Gobierno lleva en funciones varios meses y no hay fecha para su formación ni para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.



Así, y aunque ha señalado que la ley que se apruebe en el Parlamento regional será el presupuesto para la comunidad en 2020, con independencia de las negociaciones en La Moncloa, ha señalado que espera que el nuevo gobierno sea "responsable con las necesidades de los ciudadanos", y en este sentido ha remarcado que Extremadura podría contar con más fondos para otras políticas si el Estado cumple la Ley de Dependencia y asume el 50 por ciento del gasto en esta materia, en la que actualmente la Junta aporta el 85% del coste total.



"La responsabilidad de la Junta es presentar los presupuestos, lo vamos a hacer con toda la información que tenemos y en la confianza de que los PGE cumplan los compromisos con Extremadura y los ciudadanos", ha señalado Blanco-Morales, en respuesta a los periodistas con motivo de la reunión de la Comisión de Impacto de Género para la evaluación de los Presupuestos Generales de Extremadura.



PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO

De hecho, la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos se ha reunido para analizar el Informe sobre la Evaluación del Impacto de Género de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, que incorporarán, por segundo año consecutivo, la perspectiva de género con el objetivo de promover la igualdad.

Concretamente, dicha Comisión, presidida por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Púbica, ha analizado y puesto en común los datos que permiten evaluar las cuentas extremeñas "con criterios medibles", de forma que el informe definitivo se incorpore al anteproyecto de ley que se aprobará en el Consejo de Gobierno y se trasladará posteriormente a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.

El objetivo, según ha indicado la titular extremeña de Hacienda, es que "cada euro incluido en el presupuesto regional sea destinado también a fomentar la igualdad", tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

De este modo, Blanco-Morales ha explicado que se trata de políticas a largo plazo, cuya evaluación debe realizarse año a año, pero cuyos resultados sólo serán visibles después de varios ejercicios, porque la sociedad se encuentra ante un cambio cultural.

Por último, la vicepresidenta primera ha mantenido que la igualdad "es un compromiso cotidiano" que el Ejecutivo extremeño ha adquirido y que implica que todas las personas, cada una desde el ámbito de sus responsabilidades, por lo que "cada día, deben trabajar para que se convierta en algo incuestionable", ha sentenciado.