Junta destaca cumplimiento de calendario y renovación infraestructuras en ferrocarril

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha subrayado, tras la reunión del Pacto por el Ferrocarril, el cumplimiento de calendario y de renovación de infraestructuras en el ferrocarril extremeño, además de disminuir las incidencias ferroviarias y aumentar la puntualidad.

La reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, abordó la actual situación del ferrocarril en la región, donde se planteó la necesidad de fortalecer el Pacto por el Ferrocarril pues, es una herramienta muy útil que sigue dando sus frutos, en palabras de la consejera.

Iglesias mencionó la conveniencia de que las fuerzas políticas ausentes en la mesa del Pacto por el Ferrocarril, PP y Unidas Podemos, vuelvan a integrarse para exigir con más efectividad la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de plazos, y añadió que “aunque se cumplan objetivos, no quiere decir que no seamos exigentes en el futuro mientras los trenes no sean competitivos”.

La consejera insistió en la necesidad de mantener el calendario de ejecución de infraestructuras previstas, que estarán acabadas en 2020, e informó sobre las mejoras del servicio ferroviario con una reducción de las incidencias en un 63%, así como en la puntualidad de los trenes, donde se ha pasado del 62 al 85% con respecto al pasado año.

También se mostró partidaria Iglesias de continuar con la movilización ciudadana, pues no hay todavía un servicio competitivo como tiene el resto de comunidades autónomas, por lo que hay que mantener una movilización acorde con la situación actual de avance de obras y reducción de incidencias.

SE HAN ADJUDICADO 460 MILLONES

Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, que asistió a la reunión acompañado de directivos de Renfe y Adif, destacó el compromiso del Gobierno de España con el ferrocarril extremeño, en el que se han adjudicado 460 millones de euros, lo que convierte a Extremadura en la segunda región en inversión ferroviaria per cápita.

También informó que se han licitado en el último año más de 670 millones de euros, y que las obras para que exista doble vía entre Plasencia, Mérida y Badajoz van a estar terminadas a finales del año que viene.

Saura calificó de “lamentable” la situación del tren extremeño hace un año y medio, y aseguró que se ha cumplido con el compromiso de cambio del material rodante, con la sustitución de los once trenes en servicio, ganando en puntualidad y fiabilidad.