Monago pide a Vara "menos sumisión" a Sánchez y "más reivindicación"

PGEx 2020, INSTRUMENTO MAYÚSCULO PARA MENTIR

Ep.

Por otro lado, el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que los Presupuestos regionales (PGEx) para 2020 se convertirán en "un instrumento mayúsculo" de la Junta "para mentir" a los ciudadanos, toda vez que "en la ejecución no" se van a cumplir y además suponen "una estimación", al no haberse conformado aún gobierno a nivel nacional que permita aportar datos necesarios para su articulación.

Tras apuntar además que "Extremadura está arruinada" como consecuencia de la gestión del PSOE en la región, ha augurado también que "lo que vienen son recortes" en la comunidad pero que los socialistas "no" serán capaces de reconocerlos.

Así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida, Monago ha indicado que no espera "nada bueno" de las cuentas autonómicas que está elaborando el Ejecutivo regional, toda vez que al no disponerse de una estimación de ingresos estatales para la comunidad los presupuestos se convertirán en un "papel que lo aguanta todo" pero que en realidad "no" se ejecutará.

"Es una estimación que no nos va a salvar de las situaciones que tenemos ahora mismo", ha espetado sobre los PGEx 2020 el 'popular', quien ha advertido de que en Extremadura tras la gestión socialista "no hay un duro", así como de que además la comunidad deberá someterse a "planes de reequilibrio" solicitados por Bruselas.