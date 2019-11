Vara ve "una obscenidad el espectáculo" de echarse "mierda los unos a los otros"

Ep.

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado este miércoles que le produce "verdadero sonrojo" y ha considerado "una obscenidad el espectáculo" de este pasado martes tras conocerse la "dura" sentencia de los ERE en Andalucía, echándose "la mierda los unos a los otros encima".



"Me produce verdadero sonrojo y además considero una obscenidad el espectáculo al que ayer pudimos asistir en este país, echándonos la mierda los unos a los otros encima; cuando aquí de lo que se trata es de intentar que no haya mierda y que todo el mundo haga lo posible por aportar a la política la limpieza que es absolutamente imprescindible", ha espetado.



Preguntado por este asunto durante un encuentro con los medios antes de participar en la jornada Avante Venture 2019 en Mérida, Vara ha asegurado que habla "con total conocimiento de causa". "Lo de ayer fue un espectáculo bochornoso porque a una sentencia dura como esta se reaccionó con posiciones absolutamente partidistas por parte de todo el mundo" y "con muy mala memoria por parte de algunos", ha resaltado.



Asimismo, el líder de los socialistas extremeños ha expresado "todo el respeto del mundo por la Justicia" y ha asegurado que le "produce verdadero sonrojo ver a alguna gente que cuando los jueces le dan la razón es que los jueces la tienen o es que uno la tiene, cuando los jueces no te dan la razón es que se equivocan".



"Los jueces siempre aciertan porque son un poder del Estado y hay que respetarlos y yo los respetaré siempre por encima de cualquier otra consideración", ha remarcado al tiempo que ha apuntado que hay "dentro de los afectados" por la citada sentencia personas a las que quiere "mucho".



"Y a los amigos se les quiere en cualquier condición y en cualquier situación, por eso yo sigo pensando en su inocencia hasta que haya una sentencia firme", ha subrayado Vara, quien ha dicho que se queda "con esa parte personal de decir: 'oye, yo a esta gente la conozco, se cómo ha sido su vida, se donde viven, se cómo han vivido, se cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, se cómo han vivido sus familias', por lo tanto yo voy a estar siempre a su lado y los voy a seguir queriendo igual como amigos".



Por otro lado, interpelado por las peticiones de dimisión del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Fernández Vara ha opinado que es "otra obscenidad" puesto que Sánchez "cuando estaban ocurriendo los ERE era asesor parlamentario o era concejal del Ayuntamiento de Madrid".



En este sentido, ha lamentado que "esto es lo que nos está tocando vivir" y que "el problema de la política española en estos momentos es que estos personajes, muchos de los que ayer se manifestaron, son quienes nos representan".



"Y voy mucho más allá de lo estrictamente partidario, una parte importante de quienes hoy dirigen los partidos en España son la peor generación política que ha habido en este país con mucha diferencia", ha concluido.