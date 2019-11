Movilización de UGT y CCOO en Badajoz para derogar artículo 52 del Estatuto Trabajadores

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una movilización para este miércoles, día 27, en Badajoz, con el fin de pedir la "derogación inmediata" del artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores, en el que se avala el despido de una persona por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes aunque sean justificadas.



Este acto dará comienzo en la capital pacense ante la sede de la Delegación del Gobierno a partir de las 11,00 horas, según han avanzado este martes en una rueda de prensa conjunta la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez.



Chacón ha admitido que se viven en la actualidad "momentos convulsos y complejos", por lo que ha pedido la "derogación inmediata" del artículo 52 apartado D, por ser una forma "cruel" de la Reforma Laboral de 2012.



"No puede ser que haya despidos por el mero hecho de que los trabajadores estén enfermos", ha declarado Chacón, quien ha insistido en la "derogación completa" de la Reforma Laboral.



Al respecto, ha dicho que las personas que "están con bajas intermitentes no solo pierden la salud", sino que también "con este artículo están posibilitando la pérdida de empleo".



En esta línea, ha destacado que la "no asistencia al trabajo por enfermedad profesional o por accidente laboral no está acogido a lo que es este artículo", aunque, ha insistido en la "forma" que están teniendo las propias mutuas, que "vuelcan estas situaciones al sistema público de salud".



Además, ha reiterado que este artículo afecta "directamente" a las mujeres trabajadoras ya que son éstas las que "más bajas tienen de manera intermitente" debido a su "papel en el mercado laboral", sobre todo en los sectores "más feminizados".



Por lo tanto, ambas organizaciones, ha indicado, "están preparando" una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que este hecho "no solo afecta a la clase trabajadora", sino a la sociedad en general.



Por último, ha instado al "futuro Gobierno de España" a trabajar por eliminar este artículo "precisamente por la gravedad que está provocando" tras la sentencia del Tribunal Constitucional.



Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha explicado que tras la Reforma Laboral "había que acumular una serie de días" para que al trabajador pudieran despedirle del trabajo, lo que hace que ahora ese artículo "individualiza y criminaliza" al trabajador por ausencias "intermitentes justificadas".



"Es el último agravio para trabajadores y trabajadoras", ha aseverado Sánchez, quien ha insistido en la derogación de la Reforma Laboral.



En este sentido, ha afirmado que con esta nueva sentencia lo que prima es la "productividad" en el trabajo, antes que "la salud" del propio trabajador, ya que imposibilita a la persona "ponerse enferma".



Ante este hecho, ha admitido que las mujeres "son más proclives" a tener bajas intermitentes, lo que hace que sea una "forma de discriminación" también para ellas.



"Esto ha sido lo máximo, por ello, vamos a ir a una movilización ya que entendemos que esto es totalmente inadmisible", ha declarado Sánchez, quien ha reiterado que en la sentencia hay tres votos particulares "que pueden dignificar al Tribunal Constitucional".



Por este hecho, ha asegurado que estos tres votos "ponen algo de luz" en la propia sentencia, por lo que ha admitido que ambos sindicatos no van a permanecer "impasibles" y se va iniciar "de forma coordinada acciones judiciales".



Además, Patrocinio Sánchez ha anunciado que se va a acudir a instancias internacionales como la Comisión Europea con el fin de "explorar todas las vías necesarias" para que este hecho "retroceda".



Finalmente, tanto Patrocinio Sánchez como Encarna Chacón han coincidido en que hasta el momento no les consta de que se haya producido ningún despido de este tipo en Extremadura.



REFORMA LABORAL



Además, tras preguntas de los periodistas, Encarna Chacón ha admitido que la movilización de este miércoles, día 27, se realiza principalmente por la sentencia que deriva directamente de la Reforma Laboral.



"Queremos que lo primero que haga el Gobierno sea derogar este artículo", ha subrayado Chacón, quien ha dicho que la sentencia trae aspectos "lesivísimos" de la Reforma Laboral.



Al respecto, Chacón ha reiterado la "gravedad" de la Reforma Laboral, por lo que ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta movilización para crear una "relaciones laborales saludables".



En esta línea, Patrocinio Sánchez ha indicado que esta sentencia ha sido "la punta de lanza" para que mucha gente se dé cuenta de la importancia de la derogación de la Reforma Laboral.



"Es una reforma muy dañiña que tiene artículos tan sumamente perniciosos", ha subrayado Sánchez, quien ha explicado que este artículo "ya estaba" en la Reforma Laboral de 2012.



A su vez, ha reiterado que "es incierto" que la Reforma Laboral "haya creado más puestos de trabajo", ya que se perdieron "más de un millón de empleos" en 2012 y 2013, lo que hizo que se precariza la "precariedad" en el empleo.



"El Partido Popular decía que era una reforma muy buena y se perdieron muchos empleos", ha atajado Sánchez, quien ha dicho que además aumentó la precariedad en las empresas.



ACCIONES JUDICIALES



A preguntas de los medios de comunicación sobre cuáles podrían ser las acciones judiciales ante este hecho, Encarna Chacón ha respondido que el primer lugar al que se va a recurrir será a la OIT.



Aunque ha asegurado que "no se va a parar hasta conseguir el objetivo", ya que lo que se pretende "movilizar" a todo el país para "exigir" la derogación de este artículo "perverso".



Encarna Chacón ha afirmado que no solo afecta a los trabajadores, sino que también lo hace a la ciudadanía, por lo que ha insistido que si alguien "se incorpora a trabajar antes de tiempo", lo que esto supone es un "riesgo".



Por ello, ha pedido "responsabilidad" al Gobierno de España para que este tipo de situaciones "no se vuelvan a producir".



AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL



Los periodistas también han preguntado a ambas responsables sindicales sobre el pronunciamiento de la Audiencia Nacional en el que se avala que las empresas puedan ampliar la jornada por el registro horario.



Encarna Chacón ha destacado que lo "fundamental" es regular la jornada, por ello, se ha referido a un estudio presentado por CCOO en el que se ponía de manifiesto que los trabajadores hacían "más de un millón de horas" extraordinarias "sin ser cotizadas ni remuneradas".



En Extremadura, este hecho se traduce en "más de 100.000 horas" , lo que equivale a "más de 2.500 puestos de trabajo" semanales de jornadas de 40 horas, algo que ha catalogado como "irregularidades".



De este modo, ambos sindicatos han exigido que "se ponga en marcha el control horario" de la jornada, y que "aunque tenga su flexibilidad" esté "controlada la jornada real que hacen los trabajadores".



"Lo que ha pasado es que ha habido un fraude a la Seguridad Social, ya que no se ha declarado lo que correspondía por parte de la empresa", ha declarado Chacón, quien ha catalogado de "robo" lo que ha sucedido con los trabajadores ya que ha estado "en cierto modo", permitido por las administraciones.



Asimismo, ha afirmado que durante un tiempo "ha habido un descontrol tremendo", por lo que ha asegurado que durante el tiempo de la crisis "se han enriquecido los empresarios a costa del trabajo de los empleados".